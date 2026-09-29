جوان آنلاین: ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات تحریکآمیز خود به مسجد ابراهیمی واقع در منطقه الخلیل در جنوب کرانه باختری اشغالی و یکی از مقدسترین اماکن مسلمانان یورش برد.
به نوشته روزنامه عربی۲۱، این یورش با تدابیر نظامی شدید نیروهای اشغالگر در اطراف این مسجد و بخش قدیمی شهر الخلیل همراه بود.
این اقدام تحریکآمیز در حالی انجام شد که مقامات رژیم اشغالگر، مسجد ابراهیمی را تا عصر فردا چهارشنبه همزمان با اعیاد یهودی به روی نمازگزاران مسلمان بستهاند اما بخشهایی از آن را به روی شهرکنشینهای صهیونیست باز کردهاند و استقرار نیروها را در ورودیها، ایستهای بازرسی و دروازههای الکترونیکی منتهی به مسجد تشدید کردهاند.
این چهره تندروی کابینه رژیم صهیونیستی در مصاحبه تلویزیونی از داخل مسجد ابراهیمی، ساکنان الخلیل را تهدید کرد و مدعی شد، «زندگی آنها را به جهنم تبدیل خواهد کرد.»
نیروهای اشغالگر صهیونیستی طی روزهای گذشته به بهانه عید «العرش» تعدادی از ایستهای بازرسی، جادهها و بازارهای بخش قدیمی شهر الخلیل را مسدود کرده و محدودیتهای بیشتری را بر تردد فلسطینیها اعمال کردهاند.
این یورش در بحبوحه اقدامات شتابزده رژیم صهیونیستی برای گسترش کنترل بر مسجد ابراهیمی در سال جاری و پس از آن انجام شد که مقامات اشغالگر در ژوئن گذشته اختیارات برنامهریزی و ساختوساز در این مکان را از مقامات فلسطینی سلب کردند، اقدامی که بر بخشهایی از ترتیبات برقرار شده از زمان توافقنامه الخلیل در سال ۱۹۹۷ تأثیر گذاشت.
پیش از این، اقداماتی برای انتقال کنترل شبکههای آب و برق و سیستمهای ایمنی در حرم به مقامات رژیم صهیونیستی انجام و پروژههای ساختمانی و تغییرات در داخل این مکان بدون تایید اوقاف فلسطین با هدف کاهش اختیارات آن و تحمیل واقعیت جدیدی در داخل حرم ابراهیمی اجرا شد.
بن گویر پیشتر در سخنانی وقیحانه به تغییرات اعمال شده توسط این رژیم بر این مکان مقدس افتخار کرده و مدعی شد که «کنترل امنیتی حرم ابراهیمی اکنون در دست گارد مرزی اسرائیل است.»
این تحولات پس از دههها اقدامات رژیم صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجد ابراهیمی رخ میدهد.
وزارت اوقاف فلسطین در ماههای اخیر افزایش تخلفات در محوطه مسجد الاقصی از جمله جلوگیری از پخش اذان دهها بار در ماه، بستن بخشهایی از محوطه، اعمال محدودیت برای کارمندان اوقاف و نمازگزاران و هجوم مکرر شهرکنشینهای صهیونیست را ثبت کرده است.
این وزارتخانه در ادامه اعلام کرد که نیروهای اشغالگر تنها در ماه ژوئیه، ۱۵۵ بار از پخش اذان جلوگیری کردند.
بنگویر روز دوشنبه نیز با همراهی شهرکنشینهای صهیونیست و تحت حفاظت شدید پلیس رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی در قدس اشغالی یورش برد.
در حال حاضر نیز استاندار قدس اشغالی اعلام کرد که امروز دهها شهرکنشین صهیونیست به یورش به مسجد الاقصی ادامه میدهند و در چهارمین روز از عید «العرش» تحت حمایت نیروهای پلیس این رژیم به صحنهای مسجد الاقصی یورش بردهاند.
اداره اوقاف اسلامی شهر قدس اشغالی نیز امروز اعلام کرد که ۹۰۷ شهرکنشین صهیونیست صبح امروز تحت حمایت پلیس رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی یورش بردند.