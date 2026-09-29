سخنگوی کرملین با تاکید بر اینکه ایران همواره به تعهدات خود در زمینه منع اشاعه هسته‌ای پایبند بوده است، اعلام کرد روسیه خواهان ادامه عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است.

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به اظهارات مطرح‌شده درباره احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت مسکو این اظهارات را شنیده، اما برای روشن شدن موضع ایران به توضیحات بیشتری نیاز دارد.

پسکوف گفت: ما پیش‌تر نیز چنین اظهاراتی را از سوی نایب‌رئیس مجلس ایران شنیده بودیم. این بیانیه به توضیحات بیشتری نیاز دارد.

وی افزود: ما نمی‌خواهیم ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. ما این پیمان را سنگ‌بنای نظام منع اشاعه می‌دانیم و امیدواریم ایران همچنان مشارکت‌کننده‌ای مهم و مسئول در این پیمان باقی بماند.

سخنگوی کرملین همچنین اظهار کرد که روسیه و شرکای این کشور در سطوح مختلف همواره تأکید کرده‌اند که ایران اقدامی برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای انجام نمی‌دهد و برنامه‌ای برای توسعه چنین سلاح‌هایی ندارد.

پسکوف افزود: ایران به تعهدات خود در زمینه منع اشاعه هسته‌ای پایبند است و در عین حال به توسعه صنعت انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز خود ادامه می‌دهد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مجلس موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بررسی می‌کند.