کد خبر: 1382027
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تحریم‌های جدید انگلیس علیه ایران اجرایی شد

ث مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید انگلیس در همراهی با تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران از امروز اجرایی شده که بخش‌های انرژی، نفت، گاز، کشتیرانی، هوانوردی، امور مالی و فناوری را هدف قرار می‌دهد.


تحریم‌های جدید انگلیس علیه ایران اجرایی شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام رسمی دولت انگلیس، مقررات اصلاحی تحریم‌های ایران از امروز اجرایی شده است. این اقدامات محدودیت‌های جدیدی در زمینه تجارت، خدمات مالی و حمل‌ونقل ایجاد می‌کند و دامنه تحریم‌ها علیه بخش‌های نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، طلا و فلزات گران‌بها، کشتیرانی و فناوری‌های مرتبط با انرژی را گسترش می‌دهد.

تحریم‌های جدید که در ادامه همکاری با تروریسم اقتصادی آمریکا اعمال می شود همچنین محدودیت‌هایی برای ارائه وام، اعتبار، سرمایه‌گذاری و برخی روابط بانکی با افراد و نهادهای مرتبط با ایران اعمال می‌کند. در بخش حمل‌ونقل نیز انگلیس اختیارات بیشتری برای محدود کردن فعالیت کشتی‌های مشخص و خدمات مرتبط با آنها در نظر گرفته و فرود هواپیماهای باری ایرانی در انگلیس را، جز در موارد استثنایی، ممنوع کرده است.

این مقررات همچنین کنترل‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و کالاها و فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه را تقویت می‌کند. دولت انگلیس پیشتر مدعی شده بود که هدف از این اقدامات، افزایش فشار بر برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌هایی است که لندن آن‌ها را تهدیدآمیز می‌داند.

برچسب ها: انگلیس ، تحریم ، ایران
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