نبیه بری عدم تمدید ماموریت یونیفل را اشتباه خواند

رئیس پارلمان لبنان با اشاره به ادامه موانع بر سر اجرای توافق توقف جنگ در این کشور، تأکید کرد که واشنگتن و دونالد ترامپ تنها طرف‌هایی هستند که می‌توانند بر رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به جنگ فشار وارد کنند.

جوان آنلاین: نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان خاطرنشان کرد که دولت آمریکا و دونالد ترامپ،‌ رئیس‌جمهور این کشور تنها طرف‌هایی هستند که قادر به اعمال فشار برای وادار کردن «اسرائیل» به توقف جنگ علیه لبنان هستند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، وی همچنین گفت که همچنان فرصت کافی برای جلوگیری از ارتکاب اشتباه عدم تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان (یونیفل) وجود دارد.

نبیه بری همچنین تأکید کرد که مانع اصلی در مسیر اجرای توافق توقف جنگ در لبنان، پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به تعهدات ناشی از تمامی توافق‌هایی است که برای پایان دادن به این جنگ منعقد شده‌اند.

رئیس پارلمان لبنان در پایان اظهار داشت: حق لبنان برای پیگیری جنایات اسرائیل، حقی حاکمیتی است که به هیچ شکلی نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد.