ممنوعیت واردات یک میلیارد دلار کالای کانادایی از سوی آمریکا اجرایی شد

جوان آنلاین: ممنوعیت آمریکا برای فروش برخی کالاهای وارداتی از کانادا در این کشور، از روز سه‌شنبه اجرایی شد.

به گزاش مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی فروش برخی کالاهای وارداتی از کانادا در بازار آمریکا را ممنوع کرده است.

فهرست کالاهای مشمول این ممنوعیت شامل برخی نوشیدنی‌ها، محصولات لبنی و خودروهای موتوری است.

با وجود آنکه ارزش کالاهای مشمول این ممنوعیت نزدیک به یک میلیارد دلار است و در مقایسه با حجم سالانه ۸۸۰ میلیارد دلاری تجارت دوجانبه آمریکا و کانادا رقم محدودی محسوب می‌شود، این اقدام مرحله جدیدی در مناقشات تجاری میان دو کشور، که از متحدان و شرکای تجاری قدیمی یکدیگر هستند، به شمار می‌رود.

جمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدامات در واکنش مستقیم به آنچه «رفتار تبعیض‌آمیز کانادا» در قبال صادرات مهم آمریکا خوانده شده، اتخاذ شده است.

دولت آمریکا در ماه ژوئیه اعلام کرده بود تعرفه ۵۰ درصدی بر برخی کالاهای کانادایی اعمال خواهد کرد و مدعی شده بود اتاوا در قبال محصولات آمریکایی اقدامات تبعیض‌آمیز انجام داده است. این تعرفه‌ها از ۲۲ اوت اجرایی شدند.

در مقابل، دولت کانادا نیز تعرفه‌هایی ۱۵، ۲۵ و ۵۰ درصدی بر برخی کالاهای آمریکایی وضع کرد که از ۸ سپتامبر به اجرا درآمد.