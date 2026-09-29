صدور چک رمزدار در شبکه بانکی کشور متوقف شد

جوان آنلاین: اجرای طرح حذف چک رمزدار و جایگزینی آن با چک تضمین‌شده از امروز وارد مرحله نخست شد. بر این اساس، بانک‌ها موظفند از صدور چک رمزدار خودداری کرده و خدمات مربوط به انتقال وجوه را از طریق چک‌های تضمین‌شده ارائه کنند.

چک تضمین‌شده با اتصال به سامانه صیاد (پیچک)، امکان استعلام پیش از دریافت چک از طریق شناسه ۱۶ رقمی صیادی را فراهم می‌کند؛ قابلیتی که در چک‌های رمزدار وجود ندارد. بانک مرکزی اعلام کرده است اتصال این چک‌ها به زیرساخت صیاد، علاوه بر افزایش امکان احراز اصالت، به کاهش زمینه سوءاستفاده و استفاده از این ابزار در فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی کمک می‌کند.

از دیگر تفاوت‌های چک تضمین‌شده با چک رمزدار، محدود نبودن دریافت‌کننده به مراجعه به شعبه همان بانک در همان استان است. همچنین مطابق اعلام بانک مرکزی، پرداخت چک‌های تضمین‌شده از امروز به‌صورت آنی انجام خواهد شد.

تبادل چک رمزدار از دی‌ماه متوقف می‌شود

اجرای این طرح در دو مرحله پیش‌بینی شده است. در مرحله نخست، صدور چک رمزدار از ۷ مهرماه ۱۴۰۵ ممنوع شده است.

در مرحله دوم نیز از سه‌شنبه اول دی‌ماه ۱۴۰۵ پذیرش و واگذاری چک‌های رمزدار در سامانه چکاوک متوقف خواهد شد. به این ترتیب، پس از آغاز مرحله دوم، تبادل چک رمزدار در شبکه بانکی امکان‌پذیر نخواهد بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، چک‌های رمزدار موجود پس از این تاریخ صرفاً از طریق مراجعه ذی‌نفع به شعبه مقصد بانکی که چک رمزدار در آن صادر شده و تکمیل فرم‌های مربوطه، قابل پرداخت خواهند بود.

بانک مرکزی همچنین از شبکه بانکی خواسته است ضمن اطلاع‌رسانی کامل به مشتریان، نحوه استفاده از چک‌های تضمین‌شده، امکان استعلام و سایر مزایای این ابزار را به مشتریان اعلام کنند.