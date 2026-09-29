روی مهربانی بانک ملی حساب باز کنید/ پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی در بام

جوان آنلاین: در طرح «مهربانی»، امکان دریافت وام قرضالحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی با کارمزد صفر، ۲ یا ۴ درصد فراهم شده است. عدم مسدودی سپرده، امکان افتتاح حساب، واریز و برداشت و دریافت وام به صورت حضوری و غیرحضوری از مزیتهای این طرح است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، طرح «مهربانی» بانک ملی ایران، راهکاری برای پاسخ به بخشی از نیازهای مالی خانوادهها و مشتریانی است که میخواهند با ایجاد گردش مالی در حساب خود، امکان دریافت وام قرضالحسنه را فراهم کنند.
سقف وام این طرح ۳ میلیارد ریال معادل ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده و مشتریان میتوانند متناسب با شرایط و انتخاب خود، از کارمزد صفر، ۲ یا ۴ درصد بهرهمند شوند.
کسب امتیاز وام بدون مسدودی موجودی حساب
یکی از مزیتهای مهم «مهربانی»، مسدود نشدن موجودی حساب است. مشتری برای کسب امتیاز وام نیازی به بلوکه کردن پول خود ندارد و کمترین مانده روزانه حساب، مبنای محاسبه امتیاز قرار میگیرد.
به این ترتیب، مشتری در دوره ایجاد امتیاز نیز میتواند از موجودی حساب خود استفاده کند و دریافت وام، دسترسی او به منابع موجود در حساب را محدود نمیکند.
امکان انتقال امتیاز
در طرح «مهربانی»، امکان انتقال امتیاز وام قرضالحسنه نیز پیشبینی شده است. مشتریان میتوانند مطابق شرایط و ضوابط تعیینشده بانک ملی ایران، امتیاز خود را منتقل کنند. این قابلیت، انعطاف بیشتری برای استفاده خانوادگی یا انتقال امتیاز طبق مقررات طرح را ایجاد میکند.
خدمات «مهربانی» در بستر «بام»
بخشی از خدمات «مهربانی» از جمله افتتاح حساب و انجام برخی فرآیندهای مرتبط با طرح از طریق «بام» بانک ملی ایران در اختیار مشتریان قرار گرفته است. مشتریان میتوانند پس از ایجاد گردش مالی، کسب امتیاز مورد نیاز و تکمیل پرونده، مطابق ضوابط بانک برای دریافت وام اقدام کنند.