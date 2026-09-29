جوان آنلاین: عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در گفتوگو با مهر، درباره بسته معیشتی جدید مدیریت شهری اظهار داشت: مهمترین نکته، رویکرد شهردار پایتخت است؛ آقای زاکانی اعتقاد دارد در شرایط بحران اقتصادی و درست در میانه جنگ تحمیلی، کمک به دولت محترم در راستای بهبود معیشت اقشار آسیبپذیر، ضروری است. در همین راستا، بهصورت داوطلبانه و در راستای ایفای مسؤلیتهای اجتماعی برای کنترل بازار وارد میدان شدند.
وی با اشاره به رایگان کردن حملونقل عمومی در میانه جنگ برای عموم شهروندان، اضافه کرد: همانطور که پیمایشهای میدانی نشان داد رایگان کردن بلیت مترو و BRT به ارتقای رضایت شهروندان و افزایش تابآوری اجتماعی آن هم در شرایطی که دولت ناگزیر از اوضاع جنگ، قیمت بنزین را افزایش داد، کمک شایانی کرد.
محمدخانی با یادآوری ظرفیت گسترده مدیریت شهری در زمینه توزیع کالاهای اساسی، ادامه داد: در تازهترین اقدام، شهرداری تهران برای تثبیت قیمت و ایجاد سیاست «تورم صفر» روی اقلام خوراکی موردنیاز خانوار به کمک دولت شتافته است. در همین راستا، بیش از ۱۸ فروشگاه شهروند و ۱۰۸ بازار میوه و ترهبار در همه مناطق ۲۲گانه شهر پای کار آمدند تا برای ۶ ماه آینده امنیت «سفره مردم» را تضمین کنند.
محمدخانی: «تورم صفر» برای ۶ ماه آینده اقلام اساسی در تهران اجرا میشود
سخنگوی شهرداری تهران افزود: در همین راستا، ۱۲ قلم کالای اساسی، شامل برنج، روغن، حبوبات، ماکارونی، رب، گوشت منجمد و بهزودی مرغ بهصورت قرارداد سَلف خریداری شده و برای تأمین مایحتاج نُه میلیون و ششصدهزار شهروند ساکن پایتخت تا ۶ ماه آینده پیشبینی شده است. تصور میشود با استفاده از شبکه توزیع گسترده در سطح شهر، این اقدام به تثبیت قیمتها و تنظیم بازار منجر شود.
وی فعال شدن ظرفیت استفاده از کالابرگ الکترونیک را در میادین میوهوترهبار در کنار سیاست تثبیت قیمت، گام مهمی برای تأمین حداقل نیاز غذایی شهروندان معرفی کرد و گفت: در روزهایی که دشمن تمام تلاش خود را برای فشار اقتصادی و خُرد کردن اراده ایرانیها بسیج کرده است، اقداماتی مثل رایگان کردن حملونقل عمومی و تضمین «تورم صفر» بستههای معیشتی، باطلالسحر نقشههای شوم آنها است.
محمدخانی: «تورم صفر» برای ۶ ماه آینده اقلام اساسی در تهران اجرا میشود
محمدخانی در پاسخ به این سؤال که تدبیر شما برای جلوگیری از ازدحام در میادین ترهبار برای عرضه کالاهای اساسی چیست؟ تأکید کرد: علاوه بر عرضه حضوری، ارسال اقلام اساسی از طریق نرمافزار «شهرزاد» نیز پیشبینی شده است. مردم میتوانند بدون گرفتاری و بهصورت برخط نیازهای خود را سفارش داده و با پرداخت هزینه ناچیز ارسال کالا، اقلام اساسی را درب منزل تحویل بگیرند.
سخنگوی شهرداری تهران همچنین تأکید کرد سیاست «تورم صفر» تنها مختص به شهروندان ایرانی ساکن تهران است و قرار نیست شهرداری پایتخت چنین برنامهای را برای دیگر شهرها یا شهرستانهای اطراف (بیرون از حوزه مأموریت مدیریت شهری) پیادهسازی کند.
وی تنظیم بازار انرژی را گام مهم دیگر شهرداری تهران در راستای کمک به دولت برای تنظیم معیشت مردم عنوان کرد و بیان داشت: تفاهمنامهای فیمابین وزارت نفت، وزارت نیرو و مدیریت شهری با نظر مثبت شخص آقای رئیسجمهور در حال تنظیم است که علاوه بر تفویض اختیارت، دست شهرداری تهران را برای ارتقای نصاب خدمترسانی، باز میکند. حتماً به محض نهایی شدن، ساز و کار این موضوع نیز اطلاعرسانی خواهد شد.
محمدخانی افزود: در کنار اجرای سیاستهای معیشتی، دیگر برنامهها و پروژههای مدیریت شهری باقوت ادامه دارد. بهزودی ایستگاه پایانهای و استراتژیک شهرری افتتاح میشود، فاز دوم اتوبان یادگار امام به بهرهبرداری خواهد رسید و ادامه اکوپارک ژینایی فرحزاد تقدیم شهروندان عزیز خواهد شد. همچنین در آینده بسیار نزدیک شاهد ورود اتوبوسهای دوکابین و متروباسهای سهکابین در معابر پُرتردد پایتخت هستیم.
سخنگوی شهرداری تهران در خاتمه ابراز امیدواری کرد ورود مدیریت شهری به تنظیم بازار کالاهای اساسی در کنار سریال افتتاح پروژههای فاخر و اثرگذار در روزهای آینده، موجبات جلب رضایتمندی شهروندان و شکست تلاش مذبوحانه دشمن برای محاصره ایران ِنازنین را فراهم کند.