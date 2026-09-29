هشدار نارنجی هواشناسی برای ۶ استان

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی برای دو روز آینده در نیمه شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و کاهش نسبی دما پیش بینی کرده است.

براساس گزارش سازمان هواشناسی با تشدید فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز تا پایان روز چهارشنبه برای مناطقی در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان هشدار نارنجی صادر شده است.

این هشدار بیانگر این نکته است که جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه های فصلی، آبگرفتگی معابر و خسارت به محصولات کشاورزی در این مناطق دور از انتظار نیست.

کارشناسان سازمان هواشناسی براین باورند که در پنج روز آینده به ویژه در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات جنوب کرمان و شرق هرمزگان نیز رگبار و رعد و برق رخ می دهد و در این مدت در غرب، شمال غرب و دامنه های جنوبی البرز، افزایش وزش باد ، گاهی خیزش گرد و خاک انتظار می رود.