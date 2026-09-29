جوان آنلاین: «فرانسوا اولاند» رئیسجمهوری پیشین فرانسه در گفتوگویی با روزنامه ایتالیایی «لا رپوبلیکا»، با اشاره به وضعیت کنونی اروپا و انتخابات ریاستجمهوری پیشروی این کشور گفت که این قاره با بحران وجودی مواجه است.
وی همچنین هشدار داد که اروپا در جهانی تهدیدآمیزتر و خطرناکتر قرار گرفته و انتخابات فرانسه برای آینده همگرایی اروپا و توازن قدرت در جهان تعیینکننده خواهد بود.
رئیسجمهوری پیشین فرانسه گفت: «فرانسه سال ۲۰۲۷ شباهت اندکی به فرانسهای دارد که من اداره کردم. ما با جهانی تهدیدآمیزتر، خطرناکتر و خشنتر روبهرو هستیم و قاره اروپا به هدفی برای قدرتهایی مانند آمریکا، چین و روسیه تبدیل شده است. اروپا با یک بحران وجودی روبهرو است.»
این سیاستمدار فرانسوی گفت که ممکن است در سال ۲۰۲۷ برای ریاستجمهوری نامزد شود، اما تنها در صورتی که احساس کند شانس واقعی برای پیروزی دارد.
اولاند ۷۲ سال دارد و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ رئیسجمهور فرانسه بود. انتخابات ریاستجمهوری این کشور در بهار سال ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد.