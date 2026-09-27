جوان آنلاین: ته دفاع مقدس و شکست حصر آبادان با اشاره به حملات صورتگرفته به تأسیسات صنعت نفت و زنجیره تأمین و توزیع سوخت کشور در جنگ اخیر، گفت: در این جنگ، از بالادست نفت و گاز تا پاییندست و تأسیسات نیرو، اهداف متعددی مورد حمله قرار گرفتند و از منظر تأسیسات و تبعات ژئوپلیتیکی، این جنگ در حوزه امنیت انرژی دنیا و بازارهای جهانی نیز حائز اهمیت بود.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد : ما شاید اولین جایی بودیم که مورد اصابت قرار گرفتیم. پالایشگاههای ما از جمله پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پالایشگاه بندرعباس مورد اصابت قرار گرفتند. در روز ۱۶ اسفندماه نیز انبارهای نفت استانهای تهران و البرز و همچنین تأسیسات انتقال فرآورده مورد اصابت قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ادامه داد: به این ترتیب، زنجیره وسیعی از حلقه تحویل و توزیع سوخت کشور، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، شامل پارس جنوبی و تأسیسات پتروشیمی ما مورد اصابت قرار گرفت.
وی افزود: دشمن از حمله به تأسیسات ما یک هدف بیشتر نداشت و آن، قرار دادن مقاومت ملت و کشور در موضع ضعف، ایجاد نارضایتی و در نهایت وادار کردن کشور به کرنش بود، اما حقیقت این است که مجاهدتهای همکاران ما در صنعت پالایش و بخشهای مختلف، و از جانگذشتگی آنان که شاهد آن، شهدایی است که در این دو جنگ تقدیم کردیم، موجب شد برخلاف پیشبینیهای دشمن، به هدف خود دست پیدا نکند.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به شهدای صنعت پالایش و پخش در جریان این حملات، گفت: در حوزه فرآوردهها، در مجموع هفت شهید را در این دو جنگ تقدیم کردیم.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به حوادث رخداده در استان هرمزگان، گفت: در هرمزگان، همانطور که خاطرتان هست، پلهای مواصلاتی به استان مورد اصابت قرار گرفت. تصویری که بسیار هم جهانی شد، مربوط به نفتکشی بود که روی پل مورد اصابت قرار گرفته بود.
وی تأکید کرد: ما افتخار میکنیم که همکارانی داریم که حاضرند از جان خود بگذرند و خودشان را در سنگر تأمین سوخت و انرژی کشور میبینند و از هیچ تلاشی برای سوخترسانی به مردم عزیز دریغ نمیکنند.
دشمن پیشبینی کرده بود ظرف ۷۲ ساعت سوخترسانی متوقف شود
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در جریان حملات، گفت: در کنار بمبارانهایی که انجام شد، محدودیتهای فراوانی داشتیم. این محدودیتها با محاسبات عادی میتوانست کشور را در تأمین سوخت با مشکل مواجه کند.
عظیمیفر افزود: خاطرم هست وزیر خزانهداری آمریکا در اردیبهشتماه اعلام کرده بود که بهزودی در ایران قحطی بنزین خواهد شد و معادلات آنها بر این مبنا بود که احتمالاً این وضعیت منجر به نارضایتی و آشوبهای خیابانی خواهد شد. مفتخرم اعلام کنم که خواسته دشمنان تا این لحظه به نتیجه نرسیده و ما تا پای جان ایستادیم که اجازه ندهیم دشمنان به هدف خود دست پیدا کنند.
عظیمیفر با اشاره به حمله به انبارهای نفت و تأسیسات انتقال فرآورده اظهار کرد: آن شبی که انبارهای نفت مورد اصابت قرار گرفت، هر کسی که آشنایی جزئی با زنجیره پالایش و پخش داشته باشد، میداند وقتی تلمبهخانههای ری مورد اصابت قرار میگیرد، یعنی شریان حیاتی انتقال فرآوردههای نفتی به سمت نوار شمالی کشور قطع میشود.
وی ادامه داد: تلمبهخانههای ری مانند قلب تپنده انتقال فرآوردههای نفتی بودند. کل انتقال فرآورده از جنوب متمرکز بود و ۸۰ تا ۹۰ درصد تولید بنزین ما در پایینتر از این منطقه قرار داشت و انتقال فرآوردهها از ری به سمت مشهد، ساری، گیلان، قزوین، تبریز و ارومیه انجام میشد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران افزود: حقیقت این است که آن شب، برآورد دشمنان این بود که انتقال سوخت مختل شود و احتمالاً ظرف ۷۲ ساعت توزیع سوخت در نیمه شمالی کشور متوقف شود.
انتقال ۹۰ میلیون لیتر فرآورده با وجود آسیب به تلمبهخانههای ری
عظیمیفر گفت: ما آن شب مدت زیادی در تأسیسات، به همراه همکاران، حضور داشتیم و صحنههای بسیار سختی رقم خورد. نزدیک بود تعدادی از همکاران ما و بعضی از مدیران نیز به شهادت برسند؛ چراکه اصابت در نزدیکی محل حضور آنها رخ داد.
وی ادامه داد: آن شب، ساختمانی که نفرات کلیدی در آن حضور داشتند نیز مورد اصابت قرار گرفت. فراموش نمیکنم که مسئول پخش تماس گرفت و محاسبه کرد که ۹۰ میلیون لیتر انتقال فرآورده متوقف شده است. ناامیدانه گفت که نمیتوانیم کاری انجام دهیم و احتمالاً از روز بعد، فعالیت کل جایگاههای استان تهران و البرز متوقف میشود و تا سه روز بعد، استانهای نوار شمالی، از خراسان تا آذربایجانها، نیز توزیع سوختشان کاملاً متوقف خواهد شد، چراکه ذخایر آنها در حد سه تا چهار روز بیشتر نبود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ادامه داد: حقیقتاً جهادی که همکاران ما ظرف ۷۲ ساعت در پالایشگاهها، شرکت ملی پخش و شرکت ملی خطوط لوله انجام دادند، در تاریخ صنعت پالایش کشور ثبت و ضبط خواهد شد و یک روز باید ناگفتههای آن جهاد گفته شود.
عظیمیفر تصریح کرد: این جهاد موجب شد هیچ تأخیر و وقفهای در توزیع سوخت کشور به وجود نیاید. تأسیسات در حال سوختن بود و بمباران ادامه داشت، اما همکاران ما سه شبانهروز پلک روی هم نگذاشتند.
وی افزود: همکاران ما از مناطق مختلف جمع شدند و خطوط لوله را بدون تلمبهخانه به مدار بازگرداندند و از استانهای همجوار، انتقال سوخت را با ظرفیت چند هزار نفتکش انجام دادند. اگر در آن ایام در اتوبان قم ـ تهران یا جادههای ارتباطی منتهی به تهران تردد میکردید، نفتکشها مانند واگنهای قطار در این جادهها به سمت تهران و البرز در حال حرکت بودند و در نهایت همکاران ما اجازه ندادند دشمن به مقاصد خود دست پیدا کند.
در ادامه این مراسم سید یحیی رحیم صفوی با اشاره به جایگاه ویژه ایران در اسناد راهبردی قدرتهای جهانی اظهار کرد: ایران بهواسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی و دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز، کانون تحولات ژئوپلیتیک جهان است و انرژی در عصر حاضر نه یک کالای صرفاً اقتصادی، بلکه ابزار قدرت و شاخص اصلی تابآوری ملتها در برابر جنگهای تحمیلی محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه تلاش برای تسلط بر منابع انرژی خلیجفارس، بخشی از استراتژی قدرتهای رقیب برای اعمال فشار و مهار اقتصاد کشور است، افزود: با این حال، صنعت نفت ایران با مدیریت جریان پایدار انرژی در شرایط جنگی توانسته است ضمن خنثیسازی محاسبات راهبردی دشمن، از این ظرفیت بهعنوان ابزاری برای تثبیت اقتدار ملی استفاده کند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با یادآوری سه مقطع حساس در تاریخ صنعت نفت گفت: صنعت نفت ایران با ثبت حماسههای سال ۵۷، پشتیبانی در دوران دفاع مقدس و حضور در خط مقدم جنگ اقتصادی امروز، همواره نقشی حیاتی در امنیت ملی ایفا کرده است.
صفوی با تأکید بر اینکه امروز نیز جغرافیای نفت و پایانههای صادراتی، بخشی تفکیکناپذیر از معادله قدرت در منطقه است، تصریح کرد: در راستای راهبرد کلان صنعت نفت برای تبدیل انرژی به قدرت ملی، اقدامهای عملیاتی ویژهای در دستور کار قرار گرفته است که شامل ارتقای کیفیت و اکتان بنزین، مدیریت هوشمند توزیع سوخت، توسعه زیرساختهای گاز طبیعی و سیانجی برای رفع ناترازی و تأمین پایدار سوخت است.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند تولید و پالایش در شرایط کنونی گفت: جغرافیای امروز دفاع مقدس در میدانهای نفتی، میزان تولید، وضع پالایشگاهها، خطوط لوله و ناوگان تجاری نمود پیدا میکند و این موضوع بر امنیت انرژی کشور تأثیر مستقیم دارد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با تأکید بر نقش صنعت نفت گفت: در شرایط جنگی، صنعت نفت دیگر صرفاً یک صنعت اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از قدرت ملی، امنیت ملی، زندگی و آسایش مردم است.
صفوی با بیان اینکه استمرار تولید، پالایش و فروش نفت برای اقتصاد ایران اهمیت حیاتی دارد، بیان کرد: باید از ظرفیتهای مختلف برای استمرار فروش نفت استفاده کرد، زیرا درآمدهای نفتی در اداره کشور، پرداخت حقوق و تأمین هزینههای عمومی نقش دارد.
وی گفت: مدیریت هوشمند گذرگاههای انرژی، بهعنوان اهرمی راهبردی برای شکستن محاصره اقتصادی، نقش تعیینکنندهای در شکست اراده سیاسی مخالفان و تثبیت جایگاه ایران در بازارهای جهانی انرژی دارد.