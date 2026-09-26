کد خبر: 1381424
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
سیاست » اخبار کلی

قشقاوی: ایران منزوی نیست؛ آمریکا در جامعه جهانی با چالش مواجه است

حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، وتوی پیش‌نویس قطعنامه آمریکا از سوی روسیه و چین را نشانه به چالش کشیده شدن سیاست‌های واشنگتن دانست و گفت: ایران در مجامع بین‌المللی منزوی نیست.

جوان آنلاین: حسن قشقاوی، درباره پیام اقدام اخیر روسیه و چین در وتوی پیش‌نویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید مأموریت کمیته تحریم‌های ایران، اظهار کرد: این اقدام بسیار ارزنده بود و پایمردی روسیه و چین در یک سال اخیر بر مواضعی که اتخاذ کرده‌اند، قابل تقدیر است. روسیه و چین از حدود یک سال پیش اعلام کردند که دوره اسنپ‌بک به پایان رسیده و بر همین موضع نیز ایستادگی کردند.

به گزارش مهر، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی تحلیل‌ها در داخل کشور بر این مبنا بود که روسیه و چین تا پایان با ایران همراه نخواهند بود و در نهایت از مواضع خود عقب‌نشینی می‌کنند، اما این تحلیل‌ها درباره روسیه و چین غلط بود.

وی گفت: پایمردی این دو کشور در این موضوع نشان داد که آن تحلیل‌ها درست نبوده و آنها در این زمینه بر مواضع خود ایستادگی کرده‌اند.

قشقاوی با اشاره به برخی تحلیل‌ها درباره انزوای ایران در جامعه جهانی، اظهار کرد: حتی آن تحلیلی که می‌گوید ایران در جامعه جهانی منزوی است نیز درست نیست. برخی می‌گویند ایران باید با دنیا کار کند، اما سه اتفاق نشان داده است که ایران منزوی نیست و حتی می‌توان گفت آمریکا در جامعه جهانی با چالش انزوا مواجه شده است.

وی ادامه داد: اتفاق اول، موضوع عضویت ایران در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. با وجود مخالفت آمریکا، اعضای آژانس رأی دادند و ایران به عضویت کنفرانس عمومی سازمان انرژی اتمی درآمد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وتوی پیش‌نویس قطعنامه آمریکا از سوی روسیه و چین را دومین اتفاق دانست و گفت: اتفاق دوم همین وتوی قطعنامه آمریکا بود که نشان داد در موضوعات مهم بین‌المللی، کشورهایی هستند که با سیاست‌های آمریکا همراهی نمی‌کنند.

قشقاوی افزود: اتفاق سوم نیز این بود که شرایط به جایی رسید که خود آمریکا احساس انزوا در شورای حقوق بشر کرد و از آن خارج شد.

وی خاطرنشان کرد: من تعجب می‌کنم که بعضی‌ها می‌گویند ایران باید با جامعه جهانی و دنیا کار کند، در حالی که منظور آنها از دنیا فقط اروپا و آمریکاست. جامعه جهانی محدود به اروپا و آمریکا نیست و کشورهای مختلفی در معادلات بین‌المللی نقش دارند.

قشقاوی ادامه داد: اروپا و آمریکا در موضوع اسنپ‌بک شکست خوردند و این مسئله به دلیل ایستادگی روسیه و چین بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه، گفت: ممکن است کسی بگوید این اقدام به دلیل منافع خود روسیه و چین بوده است. در همه جا همین‌طور است؛ هم آن کسی که قطعنامه ضد ما ارائه کرده، احتمالاً منافع خود را در نظر گرفته و هم آن کسی که آن را وتو کرده است، منافع خود را در نظر گرفته است. بنابراین، در روابط بین‌الملل طبیعی است که کشورها منافع خود را در نظر بگیرند و این مسئله منافاتی با همکاری و تعامل میان کشورها ندارد.

قشقاوی تأکید کرد: به هیچ وجه ایران در مجامع بین‌المللی منزوی نیست. ما باید دیپلماسی خود را ادامه دهیم و حضور فعال خود را در صحنه‌های دیپلماسی حفظ کنیم.

برچسب ها: کمیسیون امنیت ملی مجلس ، آمریکا ، قدرت ایران
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