نویسنده ترک دنبال شکایت از مهدویان؛ عطاران در تلویزیون هم صدرنشین شد!

جوان آنلاین: «هفت روز سیما» عنوان بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی میپردازد. همچنین در این بسته، نیمنگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاهترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.
به گزارش مهر، امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور میتوانید با شماره ۲۵۶ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.
چهره هفته؛ سیروس مقدم
سریال «پایتخت» حالا دیگر تنها سریال چند فصلی است که هنوز هم هر فصل آن واکنش میگیرد و حتی میتواند رکورد مخاطبان تلویزیون را جا به جا کند. از این حیث این سریال همواره اثر مهمی برای تلویزیون بوده است و همیشه سعی کرده در کنداکتور نوروزی خود آن را ببیند. ساخت هر فصل از این سریال نیز با واکنشهای مختلفی در فضای مجازی همراه بوده است.
این هفته سیروس مقدم کارگردان این سریال هم گفتوگوهایی با رسانهها داشت و هم یک کارگاه برگزار کرد که در همه آنها درباره این سریال هم سخن گفت. او در کارگاهی در جشنواره ۱۰۰ درباره این سریال و دلیل ساخته نشدنش اعلام کرد: «همیشه تلاش کردهایم نویسندهها ایدهها و قصهای را بنویسند که خروجی کارشان حرف جدیدی داشته باشد و تکراری نباشد. خط قرمز ما این است که در هر فصل به یک ایده ناب برسیم که حداقل یک قدم جلوتر از «پایتخت»های قبل باشد. به همین دلیل است که «پایتخت» در فصل جدید هنوز به سرانجام نرسیده است، چون هنوز ایدهای برایش نداریم.»
او در گفتگویی با فرهیختگان به صراحت اعلام کرد فصل جدید این سریال به نوروز هم نمیرسد و گفت: «پایتخت ۸ قطعاً به امسال نمیرسد، همچنان برای ساخت پایتخت دنبال ایده میگردیم تا نوشتن را آغاز کنیم.»
آرش عباسی نویسنده سریال هم در گفتگویی با خبرگزاری مهر اعلام کرد که دست نویسندگان از ایده و قصه پر است و منتظر هستند تا به صورت جدی به آنها اعلام شود که کار را شروع کنند.
«پایتخت» جزو برندهای مورد علاقه مخاطب است که حتی اخبار ساخت و نگارش و همه حواشی پیش از تولید آن را هم پیگیری میکند. عوامل این سریال و مدیران رسانه ملی هم از این موضوع آگاه هستند و میدانند مخاطب این اطلاع رسانیها را دوست دارد خواه تکذیب ساخت «پایتخت» و خواه خبری جدی از تولید آن باشد از این رو در فاصله ساخت هر فصل از سریال تلاش میکنند اخبار و حواشی این مجموعه همچنان نقل محافل باشد تا مخاطب همچنان مشتاق فصل بعدی «پایتخت» باقی بماند.
انتقاد هفته؛ گلایه نویسنده ترک
احمت اومیت، نویسنده سرشناس ترک و خالق یکی از مهمترین رمانهای پلیسی - سیاسی ادبیات معاصر ترکیه، در ویدئویی جنجالی مدعی شد که از ساختهشدن سریالی بر پایه رمانش هیچ اطلاعی نداشته و نخستین بار از طریق بولتن فرهنگی سفارت ترکیه از این ماجرا باخبر شده است.
اومیت تأکید کرده است که هیچکس برای دریافت اجازه اقتباس یا حتی اطلاعدادن درباره این پروژه با او تماس نگرفته و به همین دلیل قصد دارد شکایت و پیگیری حقوقی کند.
رمان «مه و شب» (۱۹۹۶) اثری در ژانر داستان جنایی است که محمدحسین مهدویان از آن اقتباس کرده و سریال «کلاغ» را با تکیه بر آن ساخته است.
«کلاغ» داستان جلال، کارمند کمیته مشترک ضدخرابکاری، و سایه، دختر جوانی عضو یک سازمان چپ، را در سالهای پیش از انقلاب روایت میکند. رابطه میان این ۲ شخصیت در فضای سیاسی و امنیتی آن دوره شکل میگیرد و به تدریج با مسائل مرتبط با فعالیتهای سیاسی و امنیتی گره میخورد.
سریال مهدویان از خرداد امسال در شبکه نمایش خانگی منتشر شده و در تیتراژ نیز به رمان «مه و شب» احمت اومیت بهعنوان منبع اقتباس اشاره شده است. با این حال، اومیت مدعی است که برای این اقتباس از او اجازه گرفته نشده است.
حاشیه هفته؛ گلایه تهیه کننده تلویزیون
هفته پیش از طرف سیمافیلم فهرستی منتشر شد که در آن نام تهیه کنندگان پر کار در دوره ریاست پیمان جبلی را مطرح کرده بود. در این فهرست آمده بود: «در میان مجموعههای تلویزیونی تولید و پخششده در دوران تحول از مهر ۱۴۰۰ تاکنون، نام چهار تهیهکننده با حضور پررنگتری در فهرست سریالهای روی آنتن دیده میشود؛ محمدرضا شفیعی، سعید سعدی، ابوالفضل صفری و علیاکبر تحویلیان که هر کدام تهیهکنندگی چند مجموعه تلویزیونی را برعهده داشتهاند.»
در این فهرست به آثار هر یک از این تهیه کنندگان اشاره شده بود و مثلا برای شفیعی این چنین آمده بود؛ «محمدرضا شفیعی با شش سریال، بیشترین تعداد آثار این فهرست را به خود اختصاص داده است. «برف بیصدا میبارد»، «نوار زرد ۲»، «گیلدخت»، «بازپرس»، «هشت پا» و «عملیات مهندسی» از جمله مجموعههایی هستند که با تهیهکنندگی او روی آنتن رفتهاند.»
محمدرضا شفیعی در فضای مجازی از این خبر انتقاد کرد و در بخشی از گلایه خود این چنین آورد که «اکثر این سریالها که افتخار سیمافیلم هم هست برای دوران آقای علی عسگری است و پخش آنها برای دوران آقای جبلی بودهاست.»
واقعیت هم این است که نگارش و تولید برخی از آثار به دورههای قبل میرسیده است و شاید تنها پخش آنها در این دوره بوده است و نمیتوان این آثار را به دوره فعلی نسبت داد.
نکته هفته؛ تلویزیون در صدر
در روزگاری که شبکه نمایش خانگی با تولیدات پرهزینه و ستارهمحور، میدان رقابت با تلویزیون را گرم کردهاست، آمارها نکات جالبی را نشان میدهد اینکه مخاطب ایرانی هنوز هم به سریالهای قدیمی تلویزیون وفادار است و «متهم گریخت» عطاران، پس از بارها تکرار، صدرنشین آثار پرمخاطب باقی مانده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی متا، «متهم گریخت» با ۳۷ درصد، پرمخاطبترین سریال نمایش خانگی و تلویزیون است. این سریال که سالها پیش روی آنتن تلویزیون رفت و بارها بازپخش شدهاست همچنان در صدر جدول ایستاده و نشان میدهد طنز موقعیتمحور و کلامی رضا عطاران و شخصیتهای ماندگار آن، هنوز هم برای مخاطب جذابیت دارد.
در رتبه دوم، «آقای قاضی» با ۲۵ درصد قرار گرفته و پس از آن «بامداد خمار» با ۲۳ درصد جای دارد. نکته قابل تأمل در این فهرست، حضور «مختارنامه» در جایگاه چهارم با ۲۲ درصد است؛ سریالی که هر بار پخش آن با موجی از شوخی و کنایه در فضای مجازی روبهرو میشود، اما آمار نشان میدهد این کنایهها نه تنها از جدیت مخاطب نکاسته، بلکه پخش هر باره آن را با پیگیری جدی مردم همراه کرده است و این سریال تاریخی مذهبی را در میان ۵ اثر پر مخاطب قرار داده است.
در میان آثار شبکه نمایش خانگی نیز، سریالهای عامهپسند مانند «بامداد خمار» و «بدنام» بیشترین توجه را به خود جلب کردهاند.
آمارها نشان میدهد که تولیدات پرزرقوبرق و پرهزینه شبکه نمایش خانگی، نتوانستهاند جای سریالهای قدیمی و عامهپسند را در سبد تماشای مخاطب ایرانی بگیرند و «متهم گریخت» همچنان در قله ایستاده است.