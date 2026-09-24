جوان آنلاین: کامران دیبا در مطلبی که امروز (پنجشنبه، دوم مهرماه) منتشر کرده، با اشاره به تجربه ورود سیلاب به بخشهایی از موزه در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۸)، نسبت به تشدید خطر در شرایط کنونی ابراز نگرانی کرده و نوشته است: «امروز نگرانی من بسیار جدیتر است.»
به گزارش ایسنا، در مطلب او آمده است: «در سال ۲۰۱۲ میلادی، بر اساس بارندگی شدید و ورود سیلاب از مناطق شمالی، آب پس از عبور از محدودههای بالادست خیابان کارگر وارد بخشهایی از موزه هنرهای معاصر تهران شد و به مجموعه موزه آسیبهایی وارد کرد. میزان دقیق این خسارات، تا آنجا که اطلاع دارم، هیچگاه بهطور شفاف اعلام نشد.»
دیبا توضیح داده است که هنگام طراحی و ساخت موزه، بخشهای وسیعی در شمال خیابان کارگر هنوز توسعه نیافته بود و شرایط شهری امروز را نداشت. به گفته این معمار، گسترش ساختوساز، افزایش سطوح غیرقابل نفوذ و تغییر وضعیت زمین در دهههای گذشته موجب شده است هنگام بارندگی شدید، حجم قابلتوجهی از آبهای سطحی به سمت جنوب و خیابان کارگر حرکت کند.
او در ادامه، باغ مجسمه موزه هنرهای معاصر را یکی از نقاط آسیبپذیر این مسیر دانسته و هشدار داده است که در صورت وقوع سیلاب شدید، آب میتواند وارد باغ شده و در شرایط بحرانی به ساختمان موزه نیز برسد.
او نوشته است: «با توجه به ارزش استثنایی آثار موجود در این مجموعه، خسارت احتمالی میتواند بسیار سنگین و حتی در مقیاس صدها میلیون تا حدود یک میلیارد دلار باشد.»
معمار و طراح موزه هنرهای معاصر تهران میگوید بیش از یک سال پیش، این خطر را به مسئولان موزه گوشزد کرده بود، اما تاکنون تماس جدی برای بررسی موضوع و یافتن راهکار پیشگیرانه با او صورت نگرفته است.
او در پایان نوشته است: «اگر چنین فاجعهای رخ دهد، دیگر بحث اینکه تقصیر چه کسی بوده، مسئله نخواهد بود. امیدوارم پیش از وقوع یک حادثه جبرانناپذیر، موضوع بهطور جدی بررسی شود و دولت و مسئولان مربوطه اقدامات لازم برای حفاظت از موزه، باغ مجسمه و آثار ارزشمند آن انجام دهند.»