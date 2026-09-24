کد خبر: 1381280
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۶
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

خاویر باردم برای نظرات ضدفلسطینی پینک خواستار برکناری او از یونیسف شد

3 بازیگر اسپانیایی خواستار برکنار شدن پینک خواننده آمریکایی از سمت سفیر یونیسف شد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، بیش از ۱۵۰ هزار نفر پس از مخالفت پینک در برابر حمایت مکلمور از فلسطین، خواستار برکناری او از سمت سفیر یونیسف شدند. این کمپین با پست‌هایی که خاویر باردم به اشتراک گذاشت، حمایت شد.

به گزارش مهر، خاویر باردم، بازیگر اسپانیایی، از دنبال‌کنندگان اینستاگرام خود خواست تا طوماری را که در Change.org برای برکناری خواننده آمریکایی پینک از سمت سفیر یونیسف منتشر شده، امضا کنند. این ابتکار تاکنون توسط بیش از ۱۵۰ هزار نفر حمایت شده است.

به این ترتیب خاویر باردم با حمایت از کمپین جمع‌آوری امضا برای برکناری این خواننده آمریکایی از سمت رسمی وی به عنوان سفیر حسن نیت یونیسف، طرفداران خود در شبکه‌های اجتماعی را بسیج کرد. این بازیگر اسپانیایی با این اقدام، حمایت صریح خود را از ابتکاری که تاکنون حدود ۱۵۰ هزار امضا برای برکناری این هنرمند از همکاری با این سازمان بین‌المللی جمع‌آوری کرده است، نشان داد.

این طومار پس از آن منتشر شده که این خواننده آمریکایی به شعار «فلسطین آزاد» که مکلمور رپر در تور اد شیرِن سر داد، مخالفت کرد. این رپر و نوازنده در مقابل جمعیت زیاد تماشاگران که به تماشای کنسرت اد شیرن آمده بودند، با دفاع احساسی از مردم فلسطین و محکوم کردن شدیدترین بحران انسانی در نوار غزه، تماشاگران را غافلگیر کرد.

در پاسخ به اجرای وی، پینک این اقدام را فرصت‌طلبی خواند و پستی را به اشتراک گذاشت که این نوازنده را به تبلیغات ضدیهودی متهم می‌کرد و خواستار این شده بود که اد شیرن، هزینه بلیت تماشاگران را به آنها بازگرداند.

واکنش پینک با اعتراض شدید هزاران کاربر مواجه شد و نارضایتی به سرعت در رسانه‌های اجتماعی گسترش یافت و اکنون به لطف موضع عمومی خاویر باردم، شتاب تازه‌ای گرفته است.

به گفته مبتکران این کمپین، اظهارات این خواننده، تعهدات بی‌طرف ماندن، ترویج آشتی و محافظت از کودکان را که از یک سازمان بین‌المللی در مقیاس یونیسف انتظار می‌رود، نقض می‌کند.

حمایتی که خاویر باردم از این ابتکار عمل کرده است، یونیسف را به عنوان یک نهاد در موقعیت دشواری قرار می‌دهد و بحث جدی درباره مرز‌های اخلاقی و مسئولیت اجتماعی ستاره‌هایی را که به عنوان سفیر خدمت می‌کنند، گسترش می‌دهد.

اگرچه یونیسف هنوز موضع روشنی در مورد آینده وضعیت خواننده آمریکایی ابراز نکرده‌است، اما فشار قدرتمند رسانه‌ها نشان دهنده این است که این امر به نقطه عطفی در رویکرد‌های نمایندگی در درون این سازمان تبدیل شود.

اد شیرن پس از سخنرانی مکلمور روی صحنه کنسرت مجبور شد وی را از بقیه برنامه تور خود حذف کند و در کنسرت بعدی به عذرخواهی پرداخت. پس از آن که گروه تورینگ مسینا، برگزارکننده بخش آمریکایی تور «لوپ» مانع حضور مکلمور در بقیه تور شد، شیرن در کنسرت بعدی در فیلادلفیا گفت: آنچه در غزه اتفاق می‌افتد فاجعه‌بار و غیرقابل توجیه است.

برچسب ها: خاویر باردم ، فلسطین ، یونیسف
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

تحلیلگر سابق سیا: ایران در هرمز پیروز شده است

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

جاعلان مشغول کارند

تناقضات دعوت به وحدت!

تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

آشوب تنگه‌ها در جهان

شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

شکوفایی مقاومت در بستر پیروزی ملت ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار