کد خبر: 1381071
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۱
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آغاز ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از ۴ مهر

علیرضا انجلاسی معاون توسعه مدیریت و منابع بهزیستی کشور از آغاز ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت از چهارم مهرماه با ۳۲۶۱ فرصت شغلی خبر داد.

جوان آنلاین: علیرضا انجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور، با اعلام این خبر اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و با هدف تحقق سهمیه سه‌درصدی استخدام افراد دارای معلولیت، موفق به اخذ مجوز برگزاری دومین آزمون استخدامی اختصاصی این افراد شده است.

به گزارش مهر، وی افزود: ثبت‌نام این آزمون از روز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا پایان روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ادامه خواهد داشت و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آزمون کتبی نیز روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

انجلاسی ادامه داد: بر اساس مجوز شماره ۴۴۱۲۴ مورخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ صادرشده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در مجموع ۳۲۶۱ فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی برای افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سهم دستگاه‌های اجرایی در این آزمون گفت: وزارت آموزش و پرورش با ۱۹۰۰ مجوز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۷۴۰ مجوز و سازمان بهزیستی کشور با ۲۴۴ مجوز، بیشترین سهم از فرصت‌های استخدامی این آزمون را به خود اختصاص داده‌اند.

وی تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند از روز چهارم مهرماه با مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir نسبت به مطالعه دفترچه راهنمای آزمون و ثبت‌نام اقدام کنند.

انجلاسی درباره مراحل پس از برگزاری آزمون نیز گفت: پس از برگزاری آزمون کتبی و اعلام نتایج مرحله نخست از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، فرآیند بررسی مدارک افراد معرفی‌شده و پس از آن، ارزیابی تکمیلی و مصاحبه مطابق ضوابط مربوط انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور، دستگاه‌های اجرایی دیگری از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت ورزش و جوانان، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان شیلات ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این آزمون حضور دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت توجه داوطلبان به زمان‌بندی ثبت‌نام اظهار کرد: با توجه به محدود بودن بازه ثبت‌نام، متقاضیان لازم است ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای آزمون، ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و در مهلت تعیین‌شده نسبت به تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

انجلاسی تأکید کرد: مهلت ثبت‌نام تمدید نخواهد شد و پس از پایان مهلت مقرر در روز ۱۳ مهرماه، امکان ثبت‌نام وجود نخواهد داشت؛ بنابراین به داوطلبان توصیه می‌شود برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، فرآیند ثبت‌نام خود را در روزهای ابتدایی این بازه زمانی انجام دهند.

وی در پایان یادآور شد: داوطلبان باید در زمان ثبت‌نام، واجد تمامی شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون باشند و پیش از اقدام به ثبت‌نام، ضوابط و شرایط اعلام‌شده را به‌دقت مطالعه کنند.

برچسب ها: سازمان بهزیستی ، معلولان ، آزمون استخدامی
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