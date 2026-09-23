کد خبر: 1381061
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
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هرمزی:

تعداد اتوبوس‌های فعال تهران برای آغاز مهر به ۳۵۰۰ دستگاه می‌رسد

ث معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران از افزایش اتوبوس‌های فعال پایتخت به ۳۵۰۰ دستگاه همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.

جوان آنلاین: محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در جمع خبرنگاران در جلسه ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۵با اشاره به آمادگی پایتخت برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: از حدود دو ماه قبل، جلسات کارگروه‌های هماهنگی و هم‌افزایی ستاد استقبال از مهر با حضور پلیس راهور تهران بزرگ، آموزش و پرورش، اورژانس تهران و مجموعه‌های خدمات‌رسان برگزار شده و یکی از مهم‌ترین محورهای این جلسات، موضوع حمل‌ونقل همگانی، روان‌سازی ترافیک و رفع نقص‌های معابر بوده است.

هرمزی افزود: طبق گزارش‌های ارائه‌شده، آمادگی مناسبی در سطح شهر تهران وجود دارد و بر اساس گزارش شرکت کنترل ترافیک تهران، سال گذشته حدود ۲۴ درصد کاهش ترافیک داشتیم و همان الگو را امسال نیز ادامه داده‌ایم.

وی ادامه داد: برای روز شنبه و همزمان با آغاز رسمی‌تر فعالیت مدارس و حضور دانش‌آموزان و دانشجویان، ترافیک بیشتری را پیش‌بینی کرده‌ایم و تمهیدات بیشتری نیز در نظر گرفته شده است.

هرمزی گفت: امروز حدود ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال داشتیم و برای روز شنبه این تعداد را به ۳۵۰۰ دستگاه افزایش خواهیم داد.

وی درباره فعالیت مترو نیز اظهار کرد: از ساعت ۵:۳۰ صبح پذیرای مردم خواهیم بود و تلاش کرده‌ایم فاصله حرکت قطارها در خطوط اصلی مترو حدود چهار دقیقه باشد. همچنین مترو طبق مصوبه شورای شهر تهران به صورت رایگان خدمات ارائه خواهد کرد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره سرویس مدارس نیز گفت: متولی سرویس مدارس، آموزش و پرورش شهر تهران است و سازمان تاکسیرانی به عنوان نهاد ناظر باید شرکت‌هایی را که قرار است این خدمات را ارائه دهند، برای دریافت مجوزهای لازم نظارت کند.

وی افزود: در بخش سرویس مدارس استثنایی، امسال حدود ۴۰۰ میلیارد تومان قرارداد بسته‌ایم و آمادگی داریم این خدمت را به مردم ارائه کنیم.

هرمزی ادامه داد: از ۱۲۰ شرکتی که باید برای دریافت مجوز مراجعه می‌کردند، ۴۰ شرکت مراجعه کرده‌اند و ۲۰ شرکت حائز پارامترهای لازم شناخته شده و رتبه‌بندی شده‌اند.

وی همچنین گفت: از هشت ایستگاه معاینه فنی فعال شهر تهران، پنج خط و ایستگاه را به معاینه فنی سرویس‌های مدارس اختصاص داده‌ایم.

هرمزی در ادامه از ورود اتوبوس‌های جدید به ناوگان پایتخت خبر داد و گفت: ۳۱ دستگاه اتوبوس بی‌آرتی جدید وارد کشور شده و مراحل نهایی ترخیص آن در حال انجام است و امیدواریم از فردا حمل آنها به سمت تهران انجام شود.

وی افزود: امیدواریم از ابتدای هفته آینده این اتوبوس‌ها وارد ناوگان شوند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره وضعیت مسیرهای بی‌آرتی نیز گفت: نرده‌های موجود در مسیرها جمع‌آوری خواهد شد و شکل ایستگاه‌ها نیز تغییر کرده و متناسب و به‌روز خواهد شد.

وی با اشاره به اتوبوس‌های ۲۶ متری برقی گفت: این اتوبوس‌ها در حال حمل به سمت کشور هستند و امیدواریم مردم در این خط هم اتوبوس‌های جدید و برقی را ببینند و هم آراستگی لازم در مسیر انجام شود.

هرمزی در پایان گفت: وظیفه ما این است که جریان پایدار خدمت و نوسازی ناوگان را به بهترین شکل انجام دهیم و هر اتفاقی هم رخ دهد، مجدد جایگزینی را انجام خواهیم داد.

برچسب ها: اتوبوس‌ ، شهرداری تهران ، ترافیک
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