جوان آنلاین: سردار ابوالفضل موسویپور در ادامه جلسه ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۵ با اشاره به وجود ۱۰ میلیون جمعیت ثابت و چهار میلیون جمعیت شناور در تهران، اظهار کرد: اقدامات خوبی در زمینه ایجاد پارکسوارها و جلوگیری از تراکم خودروها در داخل شهر انجام شده است.
وی افزود: یکی دیگر از اتفاقات مثبت امسال، استفاده از حملونقل ترکیبی بود که آثار خوب و مثبتی به همراه داشت و درخواست من این است که از همین ظرفیت استفاده کنیم و این تجربه موفق را تا پایان سال ادامه دهیم.
موسویپور ادامه داد: در بخش غربی شهر، به ویژه مناطق ۲۱ و ۲۲، ظرفیتهای بالقوه خوبی داریم که باید شناسایی و از آنها استفاده شود. در حال حاضر نیز این موضوع در محدوده متروی حرم مطهر در حال اجراست؛ به این صورت که شهروندان خودروهای خود را در پارکینگ پارک کرده و با استفاده از حملونقل عمومی به سمت هسته مرکزی شهر یا سایر مقاصد حرکت میکنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بخش شرقی تهران گفت: در بخش شرقی نیز میتوان با اطلاعرسانی مناسب و با همکاری سازمان حملونقل و ترافیک، مترو و اتوبوسرانی، زمینه استفاده بیشتر از حملونقل عمومی را فراهم کرد تا میزان ورود خودروها به داخل شهر کاهش پیدا کند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: ظرفیت حملونقل عمومی محدود نیست، بلکه باید ورود و تقاضای سفر را مدیریت کنیم. اگر قرار باشد ورود خودرو به شهر بدون هیچ محدودیتی انجام شود، طبیعی است که در برخی نقاط با افزایش تراکم و ترافیک مواجه خواهیم شد.
وی گفت: از مردادماه اقدامات مربوط به ستاد استقبال از مهر را آغاز کردیم و جلسات عملیاتی برای اجرای طرح برگزار شد و برآوردهای لازم نیز انجام گرفت.
موسویپور افزود: با توجه به افزایش سفرهای آموزشی و بازگشایی مدارس، پیشبینی میشود در مهرماه افزایش قابل توجهی در تردد و تراکم ترافیکی ایجاد شود. بر اساس بررسیهای انجامشده، سفرهای آموزشی در مهرماه نسبت به ماههای قبل افزایش مییابد و در کنار آن، سفرهای کاری نیز بیشتر میشود.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی پیشگیرانه، هماهنگ و هدفمند اظهار کرد: مشارکت شهروندان نیز در مدیریت ترافیک نقش مهمی دارد و از شهروندان درخواست میکنیم با اقدامات و برنامههای پیشبینیشده همکاری لازم را داشته باشند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: بر اساس آمار و تحلیلهای انجامشده، امروز نسبت به روز گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش تردد و تراکم در سطح معابر داشتهایم.
موسویپور با اشاره به اجرای طرح مدیریت تردد خودروهای سنگین گفت: طرح مربوط به محدودیت تردد کامیونها از ساعت مشخصی در ۹۵ نقطه آغاز شده و تاکنون نزدیک به ۲۹۶ دستگاه کامیون در این محلها متوقف و اعمال قانون شدهاند و از ادامه تردد آنها جلوگیری شده است.
وی همچنین از حضور بانوان پلیس راهنمایی و رانندگی در مقابل برخی مدارس دخترانه خبر داد و گفت: این اقدام یکی از کارهای جدیدی است که امسال انجام شده و بانوان پلیس راهنمایی و رانندگی نیز برای مدیریت ترافیک و تسهیل تردد در مقابل مدارس دخترانه به مجموعه نیروهای حاضر در این طرح اضافه شدهاند.
موسویپور درباره وضعیت ترافیکی بزرگراههای پایتخت اظهار کرد: در بزرگراهها تغییر چندانی نسبت به گذشته مشاهده نمیشود و بخش عمده تراکم ترافیکی مربوط به محدوده مدارس است. این موضوع بهویژه در ورودی مناطق شمالی، از جمله مناطق یک و سه، بیشتر مشاهده میشود که به دلیل بافت معابر، نزدیکی به بزرگراهها و تجمیع مراکز آموزشی است.
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت اجرای طرح سرویس مدارس گفت: یکی از موضوعاتی که سالها درباره آن صحبت شده، ساماندهی سرویس مدارس است، اما عملاً هنوز مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. در جلسات مختلف نیز این موضوع را مطرح کردهام و اکنون نیز تأکید میکنم که باید تعیین تکلیف سرویس مدارس با جدیت بیشتری دنبال شود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: بر اساس آییننامه اجرایی جدید که در شهریورماه ابلاغ شده، موضوع استعلام وضعیت رانندگان و خودروهای سرویس مدارس باید بهصورت دقیق انجام شود، اما تاکنون استعلامهای لازم از پلیس راهنمایی و رانندگی درباره وضعیت راننده و خودروهای سرویس مدارس بهطور کامل انجام نشده است.
موسویپور ادامه داد: این اقدامات باید در شهریورماه انجام میشد تا برچسب سرویس مدارس تحویل رانندگان شود و آنها بتوانند فعالیت خود را بهموقع آغاز کنند. در شرایط فعلی نیز باید عقبماندگیها جبران شود تا جابهجایی دانشآموزان با مشکل مواجه نشود.
وی خاطرنشان کرد: معمولاً از هفته دوم مهرماه، پلیس برخورد با خودروهای سرویس مدارس فاقد برچسب را آغاز میکند. در حال حاضر نیز تمرکز بر برخورد با تخلفات و مواردی است که خارج از ضوابط سرویس مدارس قرار دارند.