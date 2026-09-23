زنگ مهر در سراسر کشور نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با حضور اعضای هیات دولت و مسئولان عالی رتبه در مدارس مختلف سراسر کشور به صدا در آمد تا امسال بیش از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز در کلاس درس حاضر شوند.

جوان آنلاین: سال تحصیلی جدید امروز چهارشنبه یکم مهر در ۱۲۵ هزار مدرسه سراسر کشور آغاز شده است که از این تعداد، ۱۰۰ هزار مدرسه دولتی (با ظرفیت‌های متغیر از یک دانش‌آموز تا هزار دانش‌آموز)، ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی و بیش از ۴ هزار مدرسه ویژه کودکان با نیازهای استثنایی آماده میزبانی از دانش‌آموزان در سال تحصیلی پیش رو هستند.

در این میان، در سال تحصیلی جدید، ۲۸ هزار مدرسه دولتی و غیر دولتی در مقطع متوسطه اول، ۱۲ هزار مدرسه متوسطه دوم(نظری) و ۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد آموزشی فنی و کاردانش در کشور فعال است.

امسال قرار است یک میلیون و ۱۵۴ هزار کلاس اولی وارد کلاس درس شوند که از این حیث نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۱۶۰هزار نفری در ورودی در این مقطع هستیم.

یک میلیون و ۴۱۸ هزار دانش‌آموز از پایه ششم به پایه هفتم وارد شدند و همزمان یک میلیون دانش‌آموز از مقطع نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش فارغ‌التحصیل شدند همچنین اکنون ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار دانش‌آموز در متوسطه اول و ۳ میلیون دانش‌آموز نیز در متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستند

در سال تحصیلی جدید بیش از ۴۸ هزار دانش آموز به چرخه آموزش بازگشتنند که ۵۵.۴۵ درصد بازماندگان از تحصیل پسر و ۴۴.۵۵ درصد دختر هستند.

امسال بیش از ۲۳۰۰ فضای آموزشی جدید شامل ۱۳ هزار کلاس درس به ظرفیت‌های آموزشی کشور اضافه شده است و در کنار این اقدام، بهبود فضاهای ورزشی، استانداردسازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و بهسازی کلاس‌های درس در دستور کار قرار گرفته است.

روند توزیع کتب درسی با موفقیت نیز طی شده و تاکنون بیش از ۹۸ درصد کتب (حدود ۱۶۰میلیون جلد کتاب) به دست دانش‌آموزان رسیده است. علاوه بر این، زیرساخت‌های شبکه «شاد» نیز به منظور ارائه خدمات آموزشی باکیفیت‌تر، تقویت شده‌ است تا آمادگی لازم برای ارائه خدمات آموزشی در کنار آموزش‌های حضوری فراهم باشد.