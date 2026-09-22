سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت: با توجه به تاخیر شش ماهه در تصویب و اجرای حق العمل سال ۱۴۰۵ و در راستای حمایت از جایگاه‌ها، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از فردا ساز و کاری برای تسویه بخشی از مطالبات جایگاه‌ها به‌طور علی الحساب فراهم کرده‌اند.

جوان آنلاین: رضانواز در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: اقدامات لازم در کمیسیون‌های اقتصادی دولت جهت تصویب حق العمل در حال انجام است و میزان افزایش اصلی در تصویب نامه هیات وزیران ذکر خواهد شد و هم اکنون فقط حدود ۴۰ درصد افزایش علی الحساب جهت کاهش فشار مالی به مالکان جایگاه‌های سوخت پرداخت میشود.

وی تاکید کرد: این تصمیم پس از جلسه منعقده فی مابین صنف جایگاه‌های سوخت و مسئولان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و با مساعدت دولت و وزارت نفت اتخاذ شد.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور ادامه داد: قطعا این افزایش به طور علی الحساب است و صنف جایگاه‌های سوخت به پیگیری دقیق و پایدار خود جهت تصویب میزان اصلی افزایش و سایر موارد مربوطه در کمیسیون و هیات وزیران ادامه خواهد داد و این خواسته قاطع مالکان جایگاه هاست.