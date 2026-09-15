حکمت رهبری خدعه امریکا را باطل کرد

جوان آنلاین: جانشین سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در میدان جنگ ترکیبی و شناختی، گفت: امروز روایتگری صحیح و بهموقع، بخشی از میدان مقابله با دشمن است و مسئولان و فعالان این عرصه باید با شناخت دقیق طراحیهای دشمن، اجازه ندهند حقیقت با روایتهای تحریفشده جایگزین شود.
به گزارش خبرگزاری بسیج، سردار قریشی، جانشین سازمان بسیج مستضعفین در جمع نخبگان و سرشبکههای تبیینی ثامن سراسر کشور در مشهد مقدس با تشریح نقش تمدنی بسیج در مقابله با جبهه کفر و روایت نصر و اقتدار ایران اسلامی و با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در میدان جنگ ترکیبی و شناختی، گفت: امروز روایتگری صحیح و بهموقع، بخشی از میدان مقابله با دشمن است و مسئولان و فعالان این عرصه باید با شناخت دقیق طراحیهای دشمن، اجازه ندهند حقیقت با روایتهای تحریفشده جایگزین شود. وی با بیان اینکه «روایت» میتواند بر ذهن و برداشت مخاطب اثر بگذارد، افزود: در جنگ روایتها، کسی موفق است که هوشمندانه، قدرتمند و بهموقع عمل کند؛ البته از منظر اعتقادی، دروغ و تحریف جایگاهی ندارد و آنچه اهمیت دارد، بیان بهموقع حقیقت و جلوگیری از آن است که دشمن روایت نخستین و اثرگذار خود را بر افکار عمومی تحمیل کند.
قریشی، جهاد تبیین را فراتر از اطلاعرسانی دانست و گفت: جهاد تبیین یعنی روشن کردن حقیقت در برابر تحریف، آشکار کردن حق از باطل و مقابله فعالانه با هجمهای که دشمن برای وارونهسازی واقعیت به راه میاندازد. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه حقیقت بهدرستی تبیین نشود، دشمن میتواند جای مظلوم و ظالم، حق و باطل و حتی جلاد و شهید را در افکار عمومی جابهجا کند. سردار قریشی با تأکید بر ضرورت شناخت تقابل تاریخی میان جبهه حق و باطل، افزود: تحولات امروز را نمیتوان صرفاً در قالب حوادث روزمره و خردهروایتها تحلیل کرد. آنچه در منطقه و در مواجهه ایران با جبهه امریکایی ـ صهیونیستی جریان دارد، بخشی از یک تقابل عمیق تاریخی و تمدنی است که در دوره معاصر با پیروزی انقلاب اسلامی وارد مرحلهای تازه شده و ظرفیتهای جدیدی را در جهان اسلام پدید آورده است.
مسئله فلسطین بخشی از پروژه مهار جهان اسلام
جانشین سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: برای فهم درست این تقابل باید ریشههای تاریخی شکلگیری نظام سلطه، استعمار و پروژههای غرب در منطقه را شناخت. تحولات مربوط به فلسطین و شکلگیری رژیم صهیونیستی را نمیتوان جدا از سیاستهای استعماری قدرتهای غربی و تلاش آنان برای تثبیت یک ساختار وابسته در قلب جهان اسلام بررسی کرد. بررسی تاریخ نشان میدهد که قدرتهای استعماری برای حفظ منافع خود، همواره از ابزارهای مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی مذهبی استفاده کردهاند و در مقاطع مختلف کوشیدهاند با ایجاد اختلاف میان ملتهای مسلمان، ظرفیت جهان اسلام را تضعیف کنند. از این منظر، مسئله فلسطین صرفاً یک مناقشه جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از یک پروژه گستردهتر برای مهار ظرفیتهای جهان اسلام است.
سردار قریشی با اشاره به تأثیر انقلاب اسلامی بر معادلات منطقهای، اظهار کرد: انقلاب اسلامی با الهامبخشی به ملتهای مسلمان و حمایت از جریان مقاومت، معادلاتی را تغییر داد که قدرتهای غربی طی سالها برای تثبیت آن تلاش کرده بودند. مقاومت در لبنان و فلسطین نیز به تدریج توانست از یک جریان محدود به یک ظرفیت اثرگذار منطقهای تبدیل شود و در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کند.
شکست تصویر شکستناپذیری رژیم صهیونیستی
وی افزود: آنچه امروز بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده، شکست تصویر شکستناپذیری رژیم صهیونیستی و آشکار شدن آسیبپذیری آن است. سرزمینهای اشغالی که سالها بهعنوان محیطی امن و برخوردار از رفاه برای صهیونیستها معرفی میشد، امروز با واقعیتهای جدیدی مواجه است و این تغییر، یکی از نتایج مهم مقاومت و تحولات منطقه به شمار میرود.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه دشمنی با جمهوری اسلامی صرفاً به یک موضوع سیاسی محدود نیست، گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، در شرایطی که با فشارهای گسترده اقتصادی، علمی، سیاسی و نظامی مواجه بود، توانست در عرصههای مختلف به پیشرفت دست پیدا کند و همین الگوی پیشرفت و استقلال، برای نظام سلطه قابل تحمل نیست. از همین رو، دشمن همواره به دنبال راههایی برای متوقف کردن این حرکت بوده است. سردار قریشی تأکید کرد: امام شهیدمان در پی قدرت و اقتدار ایران در همه حوزهها بود و یک راهبرد دو مرحلهای داشت: ۱ـ ایران از سطحی به قدرت برسد که دشمن از هرگونه تجاوز پشیمان شود و ۲ـ اصلاً دشمن فکر همه به ایران را نکند، که با تدابیر امام شهید بخش اول در زمان حیات مبارک ایشان محقق شد و بخش دوم با کمک خدا و هدایت امام رشیدمان در جنگ ۲۰۰ روزه در حال نمایان شدن است. وی با اشاره به طراحیهای دشمن برای ایجاد بحران و بیثباتی در کشور، اظهار کرد: دشمن در مقاطع مختلف تلاش کرده است با ترکیب فشار خارجی، جنگ روانی، ایجاد آشوب و تهدید نظامی، جمهوری اسلامی را دچار فرسایش و فروپاشی کند، اما ایستادگی ملت ایران و تدابیر اتخاذشده در سطح عالی نظام، این طراحیها را با شکست مواجه کرده است.
شکست خدعه امریکا با حکمت و هوشمندی
جانشین سازمان بسیج مستضعفین، مهمترین دستاورد تحولات اخیر را آشکار شدن نقش «درایت، هوشمندی و حکمت» رهبری در ایران دانست و گفت: حکمت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب در پیام مربوط به تفاهمنامه به ویژه تأکید ایشان بر علیالاصول، تضمین رئیسجمهور بر حفظ منافع کشور، دلسوز بودن رئیسجمهور و تیم مذاکرهکننده، بیاعتمادی به دشمن و... پس از نقض عهد امریکا بر همگان روشن و خدعه امریکایی را باطل کرد. سردار قریشی در پایان با تأکید بر حساسیت شرایط کنونی، خطاب به مسئولان و فعالان عرصه جهاد تبیین خاطرنشان کرد: امروز نقش روشنگری و جهاد تبیین در خنثیسازی جنگ شناختی دشمن، کمتر از نقش نیروهای نظامی در میدان دفاع نیست. باید با نگاه کلان، روایت درست و امیدآفرین از واقعیتها ارائه شود، از افتادن در دام خردهروایتهای تفرقهافکن پرهیز شود و با تقویت وحدت ملی، ظرفیتهای مردمی و ساختار دفاعی کشور در مسیر ساخت ایران قوی به یکدیگر پیوند بخورد؛ چراکه در این میدان، هر ایرانی میتواند یک بسیجی و بخشی از قدرت ملی کشور باشد.