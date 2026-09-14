رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه جنگ همچنان ادامه دارد و دشمن در داخل و خارج کشور به توطئه و فشارهای مختلف اقتصادی ادامه می‌دهد، گفت: راه عبور از بحران‌ها، گفت‌وگوی صادقانه و به‌موقع با مردم و ارائه دقیق روایت اقدامات انجام‌شده و کارهای باقی‌مانده است.

جوان آنلاین: الیاس حضرتی روز دوشنبه در جلسه مشترک وزارت بهداشت با ارکان شورای اطلاع رسانی دولت در خصوص عملکرد نظام سلامت در دوران جنگ، افزود: اگر به گذشته نه چندان دور نگاه کنیم، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره، بروز بحران‌های همزمان و متوالی بود؛ شرایط به‌گونه‌ای نبود که یک بحران حل‌وفصل شود و پس از آن مسئله دیگری پدید آید.

به گزارش ایرنا، وی افزود: دولت از بدو فعالیت، از یک‌سو با انباشت مطالبات و بدهی‌های سنگین مالی در حوزه‌های گوناگون از جمله مطالبات کشاورزان، پرستاران، بازنشستگان و سایر بخش‌ها مواجه شد و از سوی دیگر کشور در معرض تحولات امنیتی و تهاجمات دشمن قرار گرفت؛ از جمله حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران و شرایط ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای که با یک خشکسالی کم‌سابقه نیز همزمان شد.

حضرتی با یادآوری فشارهای همه‌جانبه خارجی و طراحی‌های خصمانه دشمنان با هدف فروپاشی و تسلیم کشور، خاطرنشان کرد: در مقطعی که دشمنان آشکارا سودای فروپاشی نظام و ضربه به انسجام ملی را در سر می‌پروراندند و تحریم‌ها و جنگ تعرفه‌ای و مانورهای سنگین در منطقه در جریان بود، سؤال اساسی این است که چگونه کشور توانست سرافرازانه بایستد، از این پیچ‌های خطرناک عبور کند و انسجام خود را حفظ کند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: پاسخ در توانمندی لجستیکی، پشتیبانی همه‌جانبه، هوشیاری ملت و کارآمدی بخش‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، انرژی و تأمین معیشت نهفته است. برای نمونه، به رغم تهدیدات و حملات متعددی که به زیرساخت‌ها صورت گرفت، روند توزیع بنزین و اقلام حیاتی حتی برای یک ساعت هم قطع نشد و آرامش عمومی به هم نریخت؛ پرونده عملکرد دستگاه‌ها در این دوران سرافرازانه و افتخارآمیز است.

وی، احیای اعتماد عمومی و امید به آینده را کلیدی‌ترین مؤلفه عبور از این شرایط دانست و تصریح کرد: پیش از آغاز به کار دولت، دو آسیب جدی یعنی فرسایش اعتماد و ناامیدی نسبت به آینده در جامعه احساس می‌شد، اما برقراری پیوند اعتماد میان دولت و ملت از طریق گفت‌وگوی صادقانه، ارائه روایت‌های شفاف و دقیق، و عمل‌گرایی مسئولان سبب شد تا مردم با آرامش و هوشیاری در کنار حاکمیت بایستند و مانع از شکل‌گیری جو التهاب و بحران‌های اجتماعی شوند.

حضرتی با تأکید بر استمرار هوشیاری ملی در برابر توطئه‌های اقتصادی و روانی دشمنان گفت: صداقت، راستگویی و سلامت مدیران در کنار روایت صحیح و بموقع از رویدادها، پایه‌های اصلی حفظ پایداری و انسجام ملی هستند و این مسیر برای حل پایدار چالش‌ها با قدرت ادامه خواهد داشت.

صداقت و صراحت در اطلاع‌رسانی، رمز اصلی اعتماد مردم و موفقیت دولت است

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید بر لزوم روایت‌گری صادقانه، شفاف و بهنگام از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: مبهم‌گویی و سخنان کلی حاصلی جز ناامیدی در جامعه ندارد و رمز تقویت سرمایه اجتماعی، بازگویی دقیق اقدامات انجام‌شده و صراحت در بیان موانع و برنامه‌های باقی‌مانده است.

حضرتی بر تغییر رویکرد اطلاع‌رسانی در دولت چهاردهم اظهار داشت: ما موظفیم با مردم به صورت کاملاً شفاف و صادقانه سخن بگوییم. سخن گفتن کلی، مبهم و کلیشه‌ای با جامعه، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه نتیجه‌ای جز یأس، ابهام و ناامیدی در افکار عمومی نخواهد داشت.

وی، رمز موفقیت در ایجاد پیوند میان دولت و ملت را روایت صادقانه دانست و افزود: باید با صداقت به مردم بگوییم چه کارهایی انجام شده و چه اقداماتی هنوز به سرانجام نرسیده است؛ برای کارهای باقی‌مانده نیز باید دستگاه مجری، زمان آغاز، روند پیگیری و تاریخ دقیق اتمام کار مشخص باشد.

ضرورت گزارش‌دهی دقیق و دور از کلی‌گویی

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به نمونه‌هایی از شیوه صحیح اطلاع‌رسانی گفت: اگر به مردم به طور دقیق گزارش داده شود که چه میزان از آمبولانس‌ها تأمین شده یا چه بخش‌هایی از بیمارستان‌های آسیب‌دیده بازسازی شده و در عین حال به صراحت اعلام شود که مثلاً ۲۰ درصد کار هنوز باقی مانده و تأمین داروها با چه چالش‌هایی همراه بوده و بخش قابل توجهی از آن حل شده است، مردم این صداقت را می‌پذیرند و همراهی می‌کنند.

حضرتی با قدردانی از مدیرانی که رویکرد شفاف، صریح و زمان‌بندی‌شده را در اطلاع‌رسانی در پیش گرفته‌اند، تأکید کرد: اطلاع‌رسانی بهنگام و دقیق، بسترساز اعتماد عمومی و خنثی‌کننده شایعات و فضاسازی‌های رسانه‌ای است.

تدوین کتاب سه‌جلدی «روایت مسیر» برای آسیب‌شناسی پیوست رسانه‌ای دستگاه‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین یک مجموعه آسیب‌شناسانه جامع در حوزه اطلاع‌رسانی خبر داد و گفت: در شورای اطلاع‌رسانی دولت، یک مجموعه سه‌جلدی تحت عنوانروایت مسیر تهیه و تدوین شده است که در آن تک‌تک وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت توضیح داد: این ارزیابی و آسیب‌شناسی نه بر پایه گزارش‌های اداریِ ارسالی از سوی وزارتخانه‌ها، بلکه دقیقاً از دریچه رسانه و افکار عمومی انجام شده است؛ به این معنا که نحوه انعکاس و پوشش اخبار و اقدامات هر دستگاه در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی رصد و تحلیل شد.

حضرتی ادامه داد: در این پژوهش، ۱۰ اقدام اساسی و کلیدی هر وزارتخانه استخراج و شیوه روایت‌گری، نقاط ضعف و قوت، لحن، زمان و نحوه بیان آن‌ها در بستر رسانه‌ها واکاوی شد.

وی با اشاره به استخراج شاخص‌های استاندارد اطلاع‌رسانی در این پژوهش خاطرنشان کرد: در نهایت برای هر بخش ۱۰ کلیدواژه راهبردی تعیین شده است تا مشخص شود دستگاه‌ها در ارائه روایت اقدامات خود، چگونه باید این کلیدواژه‌ها و پیوست‌های رسانه‌ای را به کار بگیرند تا بازنمایی خدمات دولت به جامعه، دقیق، باورپذیر و اعتمادآفرین باشد.

صداقت در اطلاع‌رسانی و عملکرد نظام سلامت در جنگ، عامل موفقیت وزارت بهداشت در جشنواره شهید رجایی بود

محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه وزارت بهداشت در حوزه تبیین و اقناع افکار عمومی عملکردی متفاوت و برجسته داشت، گفت: صداقت در گفت‌وگو با مردم، پرهیز از بزرگنمایی دستاوردها و توضیح کمبودها، در کنار عملکرد نظام سلامت در جنگ، از عوامل مؤثر در انتخاب این وزارتخانه به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی بود.

وی اظهار کرد: چند دستگاه دیگر نیز در مسائل کلان کشور عملکردهای خوبی داشتند، اما آنچه در حوزه اقناع و تبیین در وزارت بهداشت انجام شد، متفاوت بود و شاید سرآمد آن، عملکرد نظام سلامت در جنگ بود.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، نظام سلامت کاملاً سربلند بود و همراهی مردم و تصویر مثبتی که از این عملکرد شکل گرفت، در انتخاب وزارت بهداشت مؤثر بود.

گفت‌وگوی صادقانه با مردم، فراتر از بزرگنمایی دستاوردها

گلزاری با اشاره به تغییر رویکرد وزارت بهداشت در اطلاع‌رسانی گفت: روش‌های سنتی و تکراری پیام‌رسانی در این دوره کنار گذاشته شد و از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای معاونت‌ها برای گفت‌وگو با مردم استفاده شد.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت فقط بر دستاوردهای خود متمرکز نشد و از رویکرد بزرگنمایی مداوم اقدامات فاصله گرفت. هر جا مسئله یا کمبودی وجود داشت، درباره آن با مردم صحبت و موضوع توضیح داده شد. این شیوه ارتباط با مردم و ذی‌نفعان، در شکل‌گیری تصویر مثبت از وزارت بهداشت بسیار مؤثر بود.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه کشور همچنان در شرایط خاص اقتصادی و جنگی قرار دارد، گفت: کمبودها وجود دارد و شاید یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های امروز مردم، وضعیت دارو باشد؛ اما در این حوزه همواره گفت‌وگو و صحبت صادقانه با مردم را از وزارت بهداشت شاهد بوده‌ایم و به نظر من، این پذیرش در افکار عمومی وجود داشته است.

اطلاع‌رسانی پروتکل‌محور در جنگ

گلزاری با قدردانی از همکاری وزارت بهداشت در روزهای بحرانی گفت: در برخی از سخت‌ترین روزهای کشور، گفت‌وگوهای مهمی با دکتر حسین کرمانپور داشتیم و نوع اطلاع‌رسانی پروتکل‌محور وزارت بهداشت در جنگ، بسیار به کشور کمک کرد.

وی افزود: اطلاع‌رسانی درباره آمار و اتفاقاتی که باید در خط مقدم انجام می‌شد، بر عهده دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت بود و این وزارتخانه در روزهای بحرانی، در حوزه پروتکلی عملکردی سربلند داشت.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تقویت نظام شبکه‌ای روابط عمومی‌ها اظهار کرد: دکتر پزشکیان در جلسه با شورای اطلاع‌رسانی دولت بر انسجام پیام و شبکه روابط عمومی‌ها تأکید بسیاری داشتند و معتقد بودند پیام و شبکه روابط عمومی‌ها باید در سراسر کشور منسجم شود.

گلزاری ادامه داد: یکی از دلایل موفقیت وزارت بهداشت، وجود همین زیرساخت و نظام شبکه‌ای در روابط عمومی‌ها و ارتباط میان آنهاست. فرایند شبکه‌ای شدن این نظام نیز در شورای اطلاع‌رسانی دولت، به دستور رئیس‌جمهور، به پایان رسیده است.

وی افزود: در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور، بر ورود سریع‌تر چند دستگاه خدمت‌رسان به این نظام شبکه‌ای تأکید شد که وزارت بهداشت یکی از آنها بود. امیدواریم با کمک مجموعه وزارت بهداشت، تحول بیشتری در نظام شبکه‌ای روابط عمومی‌ها ایجاد شود.

«تلاش برتر در تبیین» حق واقعی وزارت بهداشت بود

گلزاری با قدردانی از دکتر کرمانپور و کارکنان روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: اگر امروز شاهد این برتری‌ها و موفقیت‌ها هستیم، به دلیل تلاش و حساسیتی است که در کل بدنه روابط عمومی، به‌ویژه در وزارتخانه، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سراسر کشور وجود دارد.

وی تأکید کرد: آنچه در جشنواره شهید رجایی در حوزه تبیین و اقناع افکار عمومی اتفاق افتاد، حق واقعی مجموعه وزارت بهداشت بود و امیدوارم این وزارتخانه در ادامه نیز در همین سطح بالا باقی بماند و این مسیر را ادامه دهد.

رصد نظام سلامت در رسانه ها

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به رصد نظام سلامت در رسانه ها توسط این شورا، مهم ترین موضوعات سلامت را از نگاه رسانه ها طی سال 1404 چنین برشمرد: خدمات رایگان درمانی برای بیماران خاص و به‌ویژه بیماران مبتلا به سرطان، بیمه‌شدگان تحت پوشش نهادهای حمایتی، بیماران ارجاع شده به سطح سه در قالب برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، کودکان زیر هفت سال بستری در اورژانس بخش دولتی و درمان بیش از ۳۱ هزار نفر از مصدومان حوادث، از جمله موضوعاتی است که باید در اطلاع‌رسانی مورد توجه قرار گیرد.

گلزاری همچنین به توزیع و تحویل حدود ۱۰۰ دستگاه تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، کاشت رایگان حلزون شنوایی برای حدود هزار و ۷۰۰ بیمار و توزیع حدود ۵۰۰ دستگاه مربوط به این حوزه اشاره کرد.

تقویت پژوهش و کاهش وقفه در تأمین دارو

وی ادامه داد: درمان رایگان مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، رشد مثبت تعداد مقالات علوم پزشکی، نمایه‌سازی ۴۰ مجله علوم پزشکی کشور در دو سال گذشته، احیای مؤسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور و افزایش بودجه آن از ۱۶ میلیارد به ۱۰۰ میلیارد تومان، از دیگر موضوعات قابل توجه است.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: تلاش برای کاهش وقفه در تأمین دارو، پیگیری ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص و تأمین مواد اولیه و شیر خشک برای تولید داخلی و رشد ۲۳.۸ درصدی صادرات در سال ۱۴۰۴ نیز باید در روایت عملکرد وزارت بهداشت مورد توجه قرار گیرد.

پزشکی خانواده، سلامت روان و جوانی جمعیت

گلزاری با اشاره به برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: برنامه‌ریزی مدون برای اجرای این برنامه، حرکت از اجرای کلی به اجرای گام‌به‌گام از شهرستان‌های ۲۰ هزار نفر جمعیت در سه فاز و اجرای آن در ۶۴ شهرستان، از دیگر محورهای مهم است.

وی ادامه داد: در حوزه سلامت روان و اجتماعی نیز راه‌اندازی ۱۰۴ مرکز سراج در سال ۱۴۰۴ و ۲۳ مرکز در سال ۱۴۰۵، با هدف افزایش این مراکز به ۱۲۷ مرکز، تکمیل چرخه خدمات سلامت روان، کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط و افزایش رضایت مراجعان و خانواده‌های آنان، از اقدامات قابل توجه است.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین به برنامه ملی کنترل بیماری‌ها با اولویت بیماریابی در گروه‌های پرخطر و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی رایگان در مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری اشاره کرد.

وی با اشاره به نهضت ساخت خانه‌های بهداشت، گفت: برنامه‌ریزی برای تکمیل این نهضت، به‌گونه‌ای که پس از انقلاب در نهایت در این دولت تکمیل و تحویل شود، از دیگر موضوعات مهم است.

گلزاری، توسعه مراکز درمان ناباروری و پوشش گسترده بیمه خدمات، ارتقای کیفیت مراقبت‌های دوران بارداری، زایمان ایمن، توسعه بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان، گسترش خوابگاه‌های متأهلی دانشجویی، اختصاص تسهیلات ویژه ازدواج و فرزندآوری به دانشجویان و توسعه مهدهای کودک در مراکز تابعه و دانشگاه‌های علوم پزشکی را از دیگر محورهای مهم در حوزه جوانی جمعیت برشمرد.