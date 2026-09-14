کشف جسد مرد ۶۰ ساله با ضربات چاقو در بزرگراه

جوان آنلاین: جسد مردی حدود ۶۰ ساله که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود، صبح دیروز در فضای سبز حاشیه بزرگراه بسیج کشف شد؛ تحقیقات تیم جنایی برای شناسایی مقتول و دستگیری عامل یا عاملان این قتل مرموز آغاز شده است.

ساعت ۸ صبح دیروز، یک‌شنبه بیست‌ودوم شهریور، مأموران گشت پلیس راهور تهران بزرگ هنگام عبور از مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج، پیکر خون‌آلود مردی را در فضای سبز حاشیه بزرگراه مشاهده کردند. مأموران که احتمال می‌دادند این مرد در اثر تصادف با خودرو مجروح شده باشد، بلافاصله توقف کرده و خود را به او رساندند، اما مشخص شد مرد ناشناس جان باخته است.



فرضیه جنایت

با اعلام این خبر، مأموران کلانتری ۱۵۶ افسریه در محل حاضر شدند و تحقیقات اولیه را آغاز کردند. بررسی‌های ابتدایی و مشاهده آثار جراحت روی بدن قربانی نشان داد مرگ او ارتباطی با حادثه رانندگی ندارد و احتمال وقوع یک جنایت قوت گرفت.

دقایقی بعد، قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، همراه با تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل حاضر شد. تیم جنایی با جسد مردی حدوداً ۶۰ ساله روبه‌رو شد که هیچ مدرک شناسایی همراه نداشت.

معاینات اولیه و بررسی‌های پزشکی قانونی نشان داد این مرد بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم نوک‌تیز، از جمله ضربات چاقو، به قتل رسیده است. آثار جراحت روی گردن و دیگر قسمت‌های بدن او نیز فرضیه تصادف را به طور کامل منتفی کرد. بررسی‌ها و معاینات اولیه پزشکی قانونی همچنین نشان داد حدود هفت تا هشت ساعت از مرگ مقتول گذشته و احتمال دارد قتل در همین محل یا حوالی آن رخ داده باشد.



۲ چاقوی خون‌آلود

در ادامه تحقیقات میدانی، کارآگاهان دو قبضه چاقوی خون‌آلود را در نزدیکی محل کشف جسد پیدا کردند. این دو چاقو برای بررسی‌های تخصصی و تطبیق با آثار جراحت‌های روی بدن مقتول در اختیار کارشناسان قرار گرفت.

همزمان جسد برای تعیین علت دقیق مرگ و انجام آزمایش‌های لازم به پزشکی قانونی منتقل شد. بازپرس جنایی نیز به کارآگاهان دستور داد با بررسی پرونده افراد گمشده، هویت مقتول را شناسایی و از خانواده وی درباره حادثه تحقیق کنند. کارآگاهان اداره دهم همچنین با بازبینی دوربین‌های مداربسته بزرگراه و اطراف محل کشف جسد در تلاش هستند سرنخ‌هایی از عامل یا عاملان این حادثه به دست آورند. تحقیقات برای شناسایی مقتول و رمزگشایی از این قتل مرموز ادامه دارد.