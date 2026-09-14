کد خبر: 1379280
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۲:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

کشف جسد مرد ۶۰ ساله با ضربات چاقو در بزرگراه

1 جسد مردی حدود ۶۰ ساله که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود، صبح دیروز در فضای سبز حاشیه بزرگراه بسیج کشف شد؛ تحقیقات تیم جنایی برای شناسایی مقتول و دستگیری عامل یا عاملان این قتل مرموز آغاز شده است.
غلامرضا مسکنی

جوان آنلاین: جسد مردی حدود ۶۰ ساله که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود، صبح دیروز در فضای سبز حاشیه بزرگراه بسیج کشف شد؛ تحقیقات تیم جنایی برای شناسایی مقتول و دستگیری عامل یا عاملان این قتل مرموز آغاز شده است. 
ساعت ۸ صبح دیروز، یک‌شنبه بیست‌ودوم شهریور، مأموران گشت پلیس راهور تهران بزرگ هنگام عبور از مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج، پیکر خون‌آلود مردی را در فضای سبز حاشیه بزرگراه مشاهده کردند. مأموران که احتمال می‌دادند این مرد در اثر تصادف با خودرو مجروح شده باشد، بلافاصله توقف کرده و خود را به او رساندند، اما مشخص شد مرد ناشناس جان باخته است. 


 فرضیه جنایت
با اعلام این خبر، مأموران کلانتری ۱۵۶ افسریه در محل حاضر شدند و تحقیقات اولیه را آغاز کردند. بررسی‌های ابتدایی و مشاهده آثار جراحت روی بدن قربانی نشان داد مرگ او ارتباطی با حادثه رانندگی ندارد و احتمال وقوع یک جنایت قوت گرفت. 
دقایقی بعد، قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، همراه با تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل حاضر شد. تیم جنایی با جسد مردی حدوداً ۶۰ ساله روبه‌رو شد که هیچ مدرک شناسایی همراه نداشت. 
معاینات اولیه و بررسی‌های پزشکی قانونی نشان داد این مرد بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم نوک‌تیز، از جمله ضربات چاقو، به قتل رسیده است. آثار جراحت روی گردن و دیگر قسمت‌های بدن او نیز فرضیه تصادف را به طور کامل منتفی کرد. بررسی‌ها و معاینات اولیه پزشکی قانونی همچنین نشان داد حدود هفت تا هشت ساعت از مرگ مقتول گذشته و احتمال دارد قتل در همین محل یا حوالی آن رخ داده باشد. 


 ۲ چاقوی خون‌آلود
در ادامه تحقیقات میدانی، کارآگاهان دو قبضه چاقوی خون‌آلود را در نزدیکی محل کشف جسد پیدا کردند. این دو چاقو برای بررسی‌های تخصصی و تطبیق با آثار جراحت‌های روی بدن مقتول در اختیار کارشناسان قرار گرفت. 
همزمان جسد برای تعیین علت دقیق مرگ و انجام آزمایش‌های لازم به پزشکی قانونی منتقل شد. بازپرس جنایی نیز به کارآگاهان دستور داد با بررسی پرونده افراد گمشده، هویت مقتول را شناسایی و از خانواده وی درباره حادثه تحقیق کنند. کارآگاهان اداره دهم همچنین با بازبینی دوربین‌های مداربسته بزرگراه و اطراف محل کشف جسد در تلاش هستند سرنخ‌هایی از عامل یا عاملان این حادثه به دست آورند. تحقیقات برای شناسایی مقتول و رمزگشایی از این قتل مرموز ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قتل ، پلیس ، مجرم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

بدون شرح

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

سلفی مرگبار 

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار