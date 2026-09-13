جوان آنلاین: علیرضا منادی سفیدان در گفت وگویی با تشریح وضعیت اجرای نظام رتبهبندی معلمان گفت: رتبهبندی در مرحله نخست اجرا شده و اکنون باید ضمن تعیین تکلیف مطالبات باقی مانده، مرحله دوم این طرح با هدف تقویت جایگاه حرفهای و بهبود وضعیت معیشتی معلمان دنبال شود.
به گزارش ایرنا، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: رتبهبندی معلمان به طور کامل اجرا شده و در حال حاضر مسئله اصلی، ادامه مسیر این نظام و استفاده از ظرفیت آن برای ارتقای جایگاه معلم و بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان است. در مرحله نخست رتبهبندی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در این مسیر قرار گرفت و این رقم اکنون به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین مرحله دوم رتبهبندی از مهرماه آغاز میشود و با تغییر ضرایب مربوط به مؤلفههای حقوقی، تلاش خواهد شد بخشی از آثار تورم و مشکلات معیشتی فرهنگیان جبران شود. رتبهبندی نباید صرفاً به افزایش حقوق محدود شود؛ اگر قرار است این نظام به هدف اصلی خود برسد، باید ارتقای جایگاه حرفهای معلم نیز در آن مورد توجه قرار گیرد و نتیجه این ارتقا در وضعیت شغلی و حرفهای معلمان قابل مشاهده باشد.
ارتقای رتبه نباید فقط بر اساس سوابق باشد؛ کیفیت عملکرد و شایستگی حرفهای در طرح «استادمعلم» محوریت مییابد
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره طرح «استادمعلم» نیز گفت: در این مسیر، ارتقای معلم نباید صرفاً بر اساس سابقه خدمت و مدارک تحصیلی باشد، بلکه شاخصهایی مانند کیفیت عملکرد، شایستگیهای حرفهای و جایگاه معلم در فرآیند تعلیم و تربیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. هدف از چنین رویکردی آن است که معلم در مسیر پیشرفت حرفهای خود تنها به دنبال افزایش حقوق نباشد، بلکه ارتقای رتبه با افزایش توانمندی، مسئولیت و اثرگذاری او در نظام تعلیم و تربیت همراه شود.
تأکید بر ضرورت پرداخت فوقالعاده ویژه؛ بهبود وضعیت معیشتی معلمان همچنان در دستور کار مجلس است
منادی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به جایگاه حرفهای و معیشت فرهنگیان گفت: حتی با اجرای رتبهبندی و افزایش دریافتی معلمان، شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی ایجاب میکند که موضوع تقویت دریافتی فرهنگیان همچنان در دستور کار قرار داشته باشد. موضوع فوق العاده ویژه معلمان را با هدف بهبود وضعیت معیشتی آنان پیگیری میکنیم و انتظار داریم دولت نیز نسبت به پرداخت آن اقدام کند.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: معلم مهمترین عنصر نظام آموزش و پرورش بوده و اگر قرار است کیفیت تعلیم و تربیت ارتقا پیدا کند، باید همزمان با توجه به کیفیت آموزشی، جایگاه حرفهای و وضعیت معیشتی معلمان نیز تقویت شود.