کد خبر: 1379109
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۵
جامعه » اخبار كلی
خسروپناه:

سهمیه ویژه کنکور برای آسیب‌دیدگان جنگ نیازمند بازنگری است

خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به طرح سهمیه ویژه کنکور برای آسیب‌دیدگان جنگ گفت: این طرح نیازمند بازنگری و ارائه یک ماده واحده جامع و کامل است.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین وضعیت سهمیه ویژه کنکور برای آسیب‌دیدگان جنگ گفت: وزیر علوم ماده واحده‌ای را برای افرادی که خانه‌هایشان در جریان جنگ تخریب شده، پیشنهاد داده بود، اما به دلیل اینکه وزارت علوم هماهنگی، مشارکت و مشورت لازم را با وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت نداشت، نمایندگان این وزارتخانه‌ها در جلسه شورای معین نقدهایی را مطرح کردند.

وی افزود: این طرح به نظرم ماده واحده پخته‌ای نبود و خیلی خام بود و نیاز به بازنگری داشت. پس از اینکه این نقدها در جلسه مطرح شد، نامه‌ای به آقای دکتر سیمایی نوشتم و از ایشان خواستم این طرح را تقویت کنند و همه ابعاد موضوع را در نظر بگیرند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: برای مثال، برخی افراد در شهرهایی بودند که مرتب زیر بار گلوله‌ها قرار داشتند، اما خانه آنها تخریب نشده است؛ طبیعتاً باید به این افراد نیز توجه شود.

خسروپناه گفت: ان‌شاءالله یک ماده واحده جامع و کامل ارائه کنند و ما آن را در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح خواهیم کرد و همکاری لازم را انجام می‌دهیم.

وی در ادامه با اشاره به نقش مجلس در این موضوع اظهار کرد: اعضا ان‌شاءالله همکاری می‌کنند، اما یک نکته وجود دارد و آن اینکه بعداً مجلس اعتراض نکند که چرا شما وارد این موضوع شدید. اگر مجلس می‌تواند و آمادگی دارد، مجلس مصوب کند، اما اگر مجلس آمادگی ندارد، باید همکاری کنند و مرتب حکمرانی دوگانه ایجاد نکنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین درباره آغاز سال تحصیلی جدید گفت: منشوری را وزارت علوم برای آغاز سال تحصیلی جدید تدوین کرده است که ان‌شاءالله ابلاغ می‌کنند.

وی افزود: این منشور برای مباحث مختلف است تا سال تحصیلی جدید همراه با رعایت اخلاق، علم، منطق و فناوری باشد.

به گزارش مهر، اخیرا، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، از پیگیری اختصاص سهمیه ویژه برای داوطلبانی که منازل آنها در جریان جنگ به‌طور کامل تخریب شده است، خبر داده بود.

وی با بیان اینکه درخواست اختصاص این سهمیه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و موضوع به‌صورت کارشناسی بررسی شده است، گفت: در این درخواست، دلایل اختصاص سهمیه، نحوه احراز افراد مشمول و معیارهای شناسایی ذی‌نفعان و افراد مستحق تشریح شده است.

سیمایی صراف افزود: وزارت علوم بر این باور است که این سهمیه باید اختصاص پیدا کند و تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. وزارت علوم نیز منتظر تصمیم شورا درباره این پیشنهاد است.

برچسب ها: خسروپناه ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

عقب نشینی به سبک ترامپ

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

بدون شرح

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

سلفی مرگبار 

تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده

نرخ بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر می‌ماند؛ بنزین کارت جایگاه از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان می‌شود

اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

اوراق سلف سکه از ۱۸ شهریور عرضه می‌شود

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار