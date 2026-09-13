ابطال ۲۹۴ معاینه فنی و جریمه ۱۴ هزار و ۲۰۰ خودروی دودزا در تهران

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: همکاران پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون با خودروهای دودزا برخورد قانونی و معاینه فنی ۲۹۴ خودرو را باطل و بیش از ۱۴ هزار و ۲۰۰ فقره جریمه برای خودروهای دودزا صادر کرده اند.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز یکشنبه با اشاره به اهمیت اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: پلیس راهور تهران بزرگ با بهره‌گیری از گشت‌های محسوس و نامحسوس، دوربین‌های نظارتی و همکاری با سازمان محیط زیست و شهرداری تهران، طرح‌های مشترکی را برای شناسایی و برخورد با خودروهای آلاینده اجرا کرده است. هدف اصلی این اقدامات، کاهش سطح آلاینده‌های هوا و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تهرانی است که در این طرح عمدتاً با وسایل نقلیه فرسوده، فاقد معاینه فنی معتبر یا دارای نقص فنی در سیستم احتراق و اگزوز برخورد شده است.

وی افزود: خودروهایی که دارای نقص فنی هستند به‌ویژه خودروهای دودزا، مشمول ابطال معاینه فنی و توقیف خواهند شد و این خودروها پس از توقیف ملزم به رفع نقص و دریافت معاینه فنی جدید از مراکز معاینه فنی مجاز هستند.

ابطال ۲۹۴ معاینه فنی وجریمه ۱۴ هزار و ۲۰۰ خودروی دودزا

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: هدف اصلی این اقدامات، کاهش آلودگی هوا و ارتقای سلامت شهروندان است. پلیس راهور تهران بزرگ با جدیت اجرای قوانین را دنبال کرده و اجازه نخواهد داد خودروهای فاقد شرایط استاندارد، سلامت عمومی را تهدید کنند.

سردار موسوی پور در پایان از شهروندان خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، انجام معاینه فنی منظم، استفاده از سوخت استاندارد و خودداری از تردد با خودروهای دودزا، در کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی مشارکت کنند. همکاری مردم در اجرای طرح‌های ترافیکی و زیست‌محیطی، گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی شهری خواهد بود.