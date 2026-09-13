بارندگی در۱۰ استان کشور/احتمال وقوع سیل در جنوب شرق

جوان آنلاین: بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد شرایط جوی کشور طی روزهای آینده همچنان تحت تأثیر تفاوت الگوهای هواشناسی در مناطق مختلف قرار خواهد داشت.
بر این اساس مناطق شمالی بهویژه سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز همچنان در معرض ناپایداریهای جوی قرار دارند. در این مناطق احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد و در برخی نقاط بارشهای محلی میتواند با شدت بیشتری همراه شود.
امروز در برخی مناطق استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات استانهای کرمان و هرمزگان و فردا دوشنبه در برخی مناطق ساحلی دریای کاسپین، اردبیل و خراسان شمالی در برخی ساعات بارندگی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد گردوخاک روی میدهد.
روزهای سهشنبه و چهارشنبه پدیده بارشی در کشور روی نمیدهد و پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ در اردبیل و استانهای ساحلی دریای خزر بارش پیشبینی شده است.
هشدار افزایش سرعت باد و متلاطم شدن دریا
زمان پایان: دوشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
نوع مخاطره: افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۶-۲۰ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا محدوده ۱ تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل.
منطقه اثر: نواحی ساحلی و دور از ساحل استان هرمزگان، در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان
اثر مخاطره: غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس های پرورش ماهی، اختلال در تردد قایق های صیادی، شناورهای سبک و نیمه سنگین. اختلال در تردد شناورهای مسافربری، تجاری و فعالیت های فراساحلی و سکوهای نفتی.
توصیه: احتیاط در فعالیتهای تفریحی و شیلاتی، احتیاط در تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت های ساحلی، فراساحلی و سکوهای نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی.