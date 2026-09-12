جوان آنلاین: اسماعیل بقایی درباره ادعاهای وزیر جنگ آمریکا راجع به تروریسم و اتهام‌زنی به ایران در این خصوص، در صفحه شخصی خود نوشت:

«روایت وزیر جنگ آمریکا در سالگرد ۱۱ سپتامبر درباره تروریسم دچار تناقض بنیادین است. نمی‌توان جنگ‌افروزی کرد، مرتکب ترورهای وحشیانه شد، به غیرنظامیان حمله کرد و همزمان مدعی مبارزه با تروریسم و تعیین‌کننده تعریف آن بود.

عاملان ۱۱ سپتامبر ایرانی نبودند؛ بلکه همان کسانی بودند که آمریکا خود آنها را در دهه‌های پیشین سازماندهی کرده و پرورانده بود. پس از ۱۱ سپتامبر نیز آنچه در افغانستان و عراق به نام «جنگ علیه تروریسم» انجام دادید، حاصلی جز کشتار خیل عظیمی از غیرنظامیان بیگناه و ویرانی گسترده در افغانستان و عراق نداشت.

با این اوصاف، استفاده از سالگرد ۱۱ سپتامبر برای توجیه جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، جنگی که با ترور بزدلانه مقامات یک کشور و هدف قرار دادن غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، همراه بود، تلاشی شرورانه برای مشروعیت‌بخشی به تجاوزی غیرقانونی با استفاده از زبان مبارزه با تروریسم است.»