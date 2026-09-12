جوان آنلاین: حجت الاسلام حسین طائب گفت: صهیونیست ها منتظر فروپاشی خود در ۸۰ سالگی‌ تاسیس این رژیم هستند وان‌شاالله‌ زودتر از زمانی که رهبر شهید انقلاب فرمودند از بین خواهد رفت.

رییس‌ سازمان بسیج گفت: در داخل کشور باید اختلافات را کنار زده و هرچه توان داریم‌ باید برسر مبارزه‌ با آمریکا و اسرائیل بگذاریم.

حسین طائب‌ در جمع فرماندهان‌ بسیج‌ تهران اظهار داشت: آمریکا به دنبال این است که بین جریان‌های داخل کشور اختلاف ایجاد کند و ما با حفظ انسجام نباید بگذاریم‌ آنها در این کار موفق شوند.

وی با تاکید بر لزوم تقویت و نمایش قدرت امنیتی کشور افزود: ملت مبعوث شده‌ در جنگ اخیر، ایمان و عمل خود را نشان داد و با حضور در میدان تاب آوری داخلی را افزایش داد.

طائب با تاکید بر توجه ویژه به حوزه فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: ما با حفظ انسجام و وحدت داخلی باید با موضوعاتی مثل حجاب و سایر موضوعات فرهنگی مواجه شویم‌ واجازه ندهیم این مسائل انسجام داخلی را به هم‌ بزند.

وی گفت: ما نباید از روی سستی شده و ترس با دشمن مذاکره کنیم ولی اگر دشمن درخواست‌ تسلیم شدن یا مذاکره کرد باید با قدرت وبه قصد گرفتن حق خود با او وارد گفت‌وگو شد.

رئیس سازمان‌ بسیج با تاکید بر اینکه باید عرصه را برای حضور همه مردم با سلایق و رنگ‌های مختلف در بسیج فراهم کنیم گفت: مقابله با تهدید نرم از وظایف‌ بسیج است وما باید در حوزه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی‌ مطالبه‌گر باشیم.

وی با اشاره به رزمایش‌ بزرگ مردمی ۳۱۳هزارنفری در تهران در ۲۷ شهریورماه جاری گفت: رزمایش میلیونی مردم جانفدا در کشور و تهران نشان دهنده ایستادگی واقتدار مردم در برابر تهدیدات دشمن است‌ و امنیت‌ و تاب‌آوری مردم را افزایش‌ خواهد داد.

فرمانده سپاه تهران هم در این همایش با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در برگزاری رزمایش ۳۱۳هزارنفری تهران گفت: این همایش نشان دهنده اوج اقتدار و امنیت پایتخت با استفاده از صدهاهزار جانفدای مردمی است.

سردار حسن‌زاده افزود: دشمن درصدد ایجاد فشار بر مردم است تا شکست‌های خود در میدان جنگ را جبران کند، غافل از آنکه بعد از گذشت ۴۷ سال هنوز واقعیات ایران و حقیقت مردمش را نشناخته‌ و این بار هم به فضل خدا با شکست‌ دیگری از سوی مردم مواجه خواهد شد.