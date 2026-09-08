ضرورت توجه به شکل گیری اندیشه و رفتار در مسیر فرهنگ ایثار و شهادت

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در بیست و پنجمین جلسه شورای هماهنگی و نظارت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: در پیام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای هفته دولت در کنار انسجام اجتماعی بحث تعلیم و تربیت اشاره شده است که نشان می‌دهد، ایشان به موضوع تعلیم و تربیت بسیار اهمیت می‌دهند

جوان آنلاین: سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در بیست و پنجمین جلسه شورای هماهنگی و نظارت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: در پیام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای هفته دولت در کنار انسجام اجتماعی بحث تعلیم و تربیت اشاره شده است که نشان می‌دهد، ایشان به موضوع تعلیم و تربیت بسیار اهمیت می‌دهند.

به گزارش ایثار، وی اشاره کرد: به لحاظ علمی، وقتی در ساختاری تعدد شوراها در سطوح مختلف وجود دارد نشان دهنده این است که یک سری اشکالاتی وجود داشته که باید این موضوع مد نظر قرار گرفته شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: باید رویکردها تغییر پیدا کند و کارها باید به صورت کارشناسی متقن انجام شود. همه برنامه‌ها باید از حالت شکلی خارج شود زیرا برنامه‌ها و جلسات شکلی، از نظر علمی و مدیریتی اثربخش نیست. معاون رئیس جمهور اظهار داشت: در حال حاضر در دنیا موضوع اثربخشی برنامه‌ها و فعالیت‌ها مطرح و حائز اهمیت است و این یک موضوع علمی است و ما باید اثربخشی برنامه‌ها و فعالیت‌ها با شاخص علمی مورد سنجش قرار گیرد.

موسوی افزود: باید کانونی ایجاد شود که اندیشه و رفتار را در مسیر ایثار و شهادت شکل دهد و تولیداتی که انجام می‌شود باید عمق داشته باشد. لازم است اندیشه سازی مورد توجه جدی قرار گیرد و این اندیشه ها به رفتار تبدیل شود. باید بررسی کنیم که چگونه داده ها را به اندیشه و اندیشه را به رفتار تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: باید بتوانیم ارزش ایثار را در جامعه نهادینه کنیم و با مطالعه علمی نشان دهیم که کجا هستیم و چگونه این مسیر را طی کنیم که بهترین دستاورد را داشته باشد. باید اقدامات سنجش شود و اثربخشی فعالیت ها بررسی شود. این شورا باید نقشه راه داشته باشد و بر اساس آن حرکت و برنامه ریزی کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: در قالب کارگروه‌هایی هفتگی و ماهانه جلسه تشکیل شود. اولین گام باید پایش وضعیت موجود باشد. اینکه چرا برخی اقدامات ما تاثیرگذار نبوده و یا انجام نشده است باید بررسی علمی شود و در نهایت راهکار علمی و اجرایی بدهیم.

معاون رئیس جمهور گفت: اولین کاری که در بنیاد طی این مدت انجام شد تدوین «برنامه راهبردی حکمرانی محور» بود که دارای 6 هدف و 26 راهبرد است. همچنین فرآیندها در بنیاد تدوین و ساختار مبتنی بر فرآیند مصوب شد.