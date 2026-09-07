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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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 رئیس کمیته علمی المپیاد سواد رسانه‌ای با اعلام جزئیات رویداد رسانه‌ای و دانش‌آموزی کشور: 

 المپیاد سواد رسانه‌ای دریچه‌ای برای ورود مسئله‌محور به دنیای جدید است 

1 امسال حدود ۸ هزار نفر در مرحله نخست شرکت کردند و این رویداد از نظر تعداد شرکت‌کنندگان در میان ۱۴ المپیاد علمی کشور، در جایگاه هشتم و بالاتر از برخی المپیاد‌های دارای معافیت کنکور قرار گرفته است
سید مرتضی ذاکر

جوان آنلاین: رئیس مرکز کودک و نوجوان صداوسیما و رئیس کمیته علمی المپیاد سواد رسانه‌ای، با اشاره به برگزاری دهمین دوره این المپیاد گفت: امسال حدود ۸ هزار نفر در مرحله نخست شرکت کردند و این رویداد از نظر تعداد شرکت‌کنندگان در میان ۱۴ المپیاد علمی کشور، در جایگاه هشتم و بالاتر از برخی المپیاد‌های دارای معافیت کنکور قرار گرفته است. این استقبال نشان می‌دهد که المپیاد سواد رسانه‌ای میان دانش‌آموزان کشور جای خود را پیدا کرده و یک زیست‌بوم آموزشی میان معلمان و دانش‌آموزان علاقه‌مند به این حوزه شکل گرفته است. 
محمدصادق باطنی، با بیان اینکه دهمین دوره المپیاد پس از برگزاری دو مرحله آزمون به مرحله سوم رسیده است، اظهار کرد: دانش‌آموزان حاضر در این مرحله برای کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز با یکدیگر رقابت می‌کنند و در این مسیر در موضوعات چندرشته‌ای و به‌روز رسانه‌ها همچون سواد هوش مصنوعی، سواد شناختی رسانه، سواد بصری، دانش الگوریتم در عصر رسانه‌های تعاملی، سواد اطلاعاتی و اخبار جعلی، سواد بازی‌های رایانه‌ای، اینفلوئنسر‌ها و سلبریتیسم آموزش می‌بینند. همچنین دانش‌آموزان در کنار آموزش‌های نظری، در فرآیند‌های عملی و مسئله‌محور نیز قرار می‌گیرند تا بتوانند آموخته‌های خود را در موقعیت‌های واقعی رسانه‌ای به کار بگیرند. 
وی افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌های المپیاد، بازدید‌های عملی این رویداد است که در المپیاد امسال دانش‌آموزان از دو مورد از بهترین استودیو‌های انیمیشن کشور، یعنی استودیوی اسکای‌فریم و استودیوی مهوا، دیدار کرده و با فعالیت‌های مرکز پویانمایی صبا و همچنین مباحث مرچندایز و کمپین‌سازی رسانه‌ای برای یک محصول هم آشنا شدند. سپس بازدید ویژه‌ای برای این دانش‌آموزان از استودیو‌ها و روند تولید تا پخش صداوسیما انجام شده و آنها پس از بازدید از نمایشگاه عملکرد تحولی سازمان و آشنایی با بخش‌های مختلف سازمان، بازدید ویژه‌ای هم از ساختمان شیشه‌ای داشتند. بازدید از شهرک غزالی و دکور سریال عظیم سلمان و پشت صحنه سریال شکیب‌عیار از دیگر برنامه‌های بچه‌ها در این المپیاد بود. 


 استعداد‌های رسانه‌ای از سراسر ایران در یک رقابت ملی 
باطنی با اشاره به حضور ۴۰ دانش‌آموز در مرحله نهایی تهران گفت: برگزیدگان امسال از شهر‌ها و استان‌های مختلف کشور از جمله تبریز، قائن، آمل، قم، اصفهان، نجف‌آباد، مشهد، چهارمحال و بختیاری و تهران در این مرحله حضور دارند و این تنوع جغرافیایی نشان‌دهنده گستردگی ظرفیت دانش‌آموزان ایرانی در حوزه سواد رسانه‌ای است. 
وی ادامه داد: المپیاد سواد رسانه‌ای در باشگاه دانش‌پژوهان جوان و با حمایت سازمان صداوسیما برگزار می‌شود و دبیرخانه آن در مرکز کودک و نوجوان صداوسیما قرار دارد. 

 هوش مصنوعی در خدمت حل مسائل کشور 
وی با اشاره به یکی از فعالیت‌های عملی دانش‌آموزان در این دوره اظهار کرد: دانش‌آموزان آموزش عملی تولید محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی دریافت کردند و یکی از فعالیت‌های آنان تولید یک آهنگ و انیمیشن کاملاً مبتنی بر هوش مصنوعی با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی بود. 
باطنی ادامه داد: برخی از این آثار از آنتن تلویزیون پخش شده و قرار است در آینده نیز بخش‌هایی از تولیدات دانش‌آموزان از رسانه ملی پخش شود. چنین تجربه‌هایی به دانش‌آموزان کمک می‌کند توانمندی‌های خود را در مسیر تولید حرفه‌ای محتوا محک بزنند. 

 مسیر رشد برگزیدگان پس از المپیاد ادامه دارد 
رئیس مرکز کودک و نوجوان صداوسیما درباره برنامه‌های پس از پایان المپیاد گفت: برگزیدگان پس از پایان این رقابت در باشگاه امید مرکز کودک و نوجوان، مسیر فعالیت‌های رشدی و توانمندسازی خود را ادامه خواهند داد تا زمینه ورود آنان به چرخه حرفه‌ای فعالیت در فضای رسانه فراهم شود. 
باطنی با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی این مسیر گفت: زنجیره حمایت‌های آموزشی، بورس‌های تحصیلی، قرار گرفتن در موقعیت‌های تولیدی و آموزش‌های متنوع از جمله فرصت‌هایی است که در ادامه مسیر در اختیار این دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت. 
وی درباره جایگاه این المپیاد در نظام آموزشی کشور نیز گفت: المپیاد سواد رسانه‌ای از المپیاد‌های مسئله‌محوری است که هنوز امتیاز معافیت از کنکور برای مدال‌آوران آن برقرار نشده است، اما تلاش‌هایی در جریان است که به‌زودی این مهم محقق شود. 
باطنی خاطرنشان کرد: البته بسیاری از شرکت‌کنندگان المپیاد سواد رسانه‌ای از رشته‌های ریاضی، تجربی، معارف و دیگر رشته‌های تحصیلی هستند و خیلی از برگزیدگان این المپیاد در سال‌های گذشته به رشته‌هایی مانند ارتباطات، روزنامه‌نگاری، روابط‌عمومی، مدیریت رسانه و مدیریت فرهنگی گرایش پیدا کرده‌اند و هم‌اکنون در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند و مسئولان انجمن‌های علمی ارتباطات بهترین دانشگاه‌های کشور هستند. مهم‌ترین امتیاز المپیاد سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان، ایجاد دریچه‌ای برای ورود مسئله‌محور به دنیای رسانه و فراهم شدن مجموعه‌ای از فرصت‌های آموزشی و حرفه‌ای در بستر صداوسیما برای ادامه مسیر است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: المپیاد ، صدا و سیما ، آموزش
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