جوان آنلاین: مدیرعامل مجمع ایران‌نوشت گفت: سهم محصولات ایرانی در بازار نوشت‌افزار کشور که در سال‌های آغاز فعالیت این مجموعه کمتر از ۲۰ درصد بود، امروز نوشت افزار داخلی با بیش از ۵۰ همت گردش تقریبی مالی به بیش از ۶۰درصد رسیده است و بخش قابل توجهی از نیاز خانواده‌ها با تولیدات داخلی تأمین می‌شود.

به گزارش جوان، مهدی کلانتری مدیرعامل مجمع ایران‌نوشت روز گذشته در مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه ایران‌نوشت با حضور خانواده‌های شهدای میناب اظهار کرد: امسال دوازدهمین دوره این نمایشگاه در مصلای تهران از امروز تا ۳۱ شهریورماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برگزار می‌شود و همزمان با آن، نمایشگاه‌های ایران‌نوشت در ۱۱ استان کشور نیز برپا شده است.

وی افزود: یکی از سیاست‌های اصلی مجمع ایران‌نوشت این بوده که فعالیت نمایشگاهی صرفاً محدود به مصلی تهران نباشد و تولیدکنندگان و محصولات ایرانی در استان‌های مختلف نیز امکان عرضه مستقیم داشته باشند.

حذف واسطه‌ها در نمایشگاه

مدیرعامل مجمع ایران‌نوشت با تأکید بر اینکه محصولات این نمایشگاه به صورت مستقیم از سوی تولیدکنندگان عرضه می‌شود، ادامه داد: در این نمایشگاه واسطه‌ای وجود ندارد و تولیدکنندگان ایرانی محصولات خود را به طور مستقیم به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند.

کلانتری با اشاره به روند توسعه تولید نوشت‌افزار داخلی از سال ۱۳۹۱ گفت: در ابتدای این مسیر، سهم محصولات ایرانی از بازار کمتر از ۲۰ درصد بود، اما با ورود تدریجی تولیدکنندگان جدید، افزایش ظرفیت تولید و تنوع‌بخشی به محصولات، این سهم امروز نوشت افزار داخلی با بیش از ۵۰همت گردش تقریبی مالی به بیش از ۶۰درصد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان در سال‌های گذشته با مشاهده ظرفیت بازار داخلی، به سمت تولید محصولاتی رفتند که پیش از این عمدتاً از طریق واردات تأمین می‌شد و این روند علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، موجب ایجاد کسب‌وکار و اشتغال در این حوزه شده است.

کلانتری تصریح کرد: در برخی محصولات مورد نیاز و پرمصرف خانواده‌ها، مانند دفتر، جامدادی و خودکار، تولید داخلی به سطح خودکفایی رسیده است و حتی بخشی از این محصولات ظرفیت صادراتی دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده محصولات مورد نیاز عمومی خانواده‌ها در حوزه نوشت‌افزار از داخل تأمین می‌شود و در مجموع، سهم محصولات ایرانی در بازار بیش از ۶۰ درصد است. البته در برخی محصولات فانتزی، خاص و هنری که بازار محدودتری دارند، همچنان نیاز به توسعه تولید داخلی وجود دارد.

افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به تولید داخلی

مدیرعامل مجمع ایران‌نوشت با اشاره به تغییر نگاه مردم نسبت به کالای ایرانی گفت: یکی از اتفاقات مهم طی سال‌های اخیر، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به تولید داخلی است. امروز کیفیت و قیمت محصولات ایرانی به شرایطی رسیده که مردم با اطمینان و افتخار بیشتری از کالای ایرانی استفاده می‌کنند.

وی افزود: زمانی برای خرید محصول ایرانی نیاز به فرهنگ‌سازی گسترده وجود داشت، اما امروز محصولاتی مانند خودکار، دفتر، کیف و جامدادی ایرانی در بازار حضور پررنگی دارند و مردم نیز از آنها استقبال می‌کنند.

کلانتری با بیان اینکه کمبود برخی محصولات در بازار بیشتر ناشی از نبود تولید داخلی است، گفت: کالا‌هایی که مردم کمتر خریداری می‌کنند، عمدتاً محصولاتی نیستند که تولید داخلی داشته باشند، بلکه برخی محصولات خاص، فانتزی یا هنری هنوز به تعداد کافی در داخل تولید نمی‌شوند و در صورت ایجاد ظرفیت تولید، بازار مناسبی برای آنها وجود خواهد داشت.

توجه به محتوای ایرانی و الگو‌های بومی

مدیرعامل مجمع ایران‌نوشت همچنین بر اهمیت محتوای فرهنگی محصولات نوشت‌افزار تأکید کرد و گفت: یکی از اهداف مهمی که از ابتدای فعالیت مجمع دنبال شده، توجه به محتوای ایرانی و دینی و ایجاد الگو‌های بومی برای کودکان و نوجوانان است.

وی اظهار کرد: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از محصولات نوشت‌افزار دارای محتوای خارجی، نوشته‌های انگلیسی یا تصاویر شخصیت‌های خارجی بود و سهم محصولات دارای محتوای ایرانی و دینی بسیار محدود بود.

کلانتری افزود: تلاش کردیم این روند را تغییر دهیم و در طراحی محصولات، شخصیت‌های ایرانی، قهرمانان ملی و مفاهیم فرهنگی و دینی کشور مورد توجه قرار گیرند.

وی گفت: نوشت‌افزار صرفاً یک کالای مصرفی نیست، بلکه می‌تواند در الگوسازی برای دانش‌آموزان نقش داشته باشد. دانش‌آموز هنگام استفاده از یک دفتر، کیف یا جامدادی با شخصیت روی آن ارتباط برقرار می‌کند و این شخصیت می‌تواند در شکل‌گیری الگو‌های ذهنی او اثرگذار باشد. مدیرعامل مجمع ایران‌نوشت ادامه داد: اگر قرار است دانش‌آموزان برای موفقیت در زندگی الگو داشته باشند، باید بتوانیم قهرمانان و شخصیت‌های ایرانی را نیز در قالب محصولات فرهنگی و نوشت‌افزار به آنها معرفی کنیم.

محوریت شهدای دانش‌آموز در دوازدهمین نمایشگاه ایران‌نوشت

کلانتری با اشاره به برنامه‌های ویژه دوازدهمین نمایشگاه ایران‌نوشت گفت: امسال شهدای دانش‌آموز به عنوان یکی از محور‌های اصلی نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در همین راستا، بخشی از محصولات نمایشگاه با تصاویر شهدای دانش‌آموز طراحی شده و در کنار آن، بخشی از وسایل و محصولات مرتبط با این شهدا نیز در قالب دو مجموعه ویژه در نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا در مراسم افتتاحیه اظهار کرد: از دو خانواده شهدای دانش‌آموز برای حضور در مراسم افتتاحیه دعوت شده است و تلاش کردیم آغاز به کار نمایشگاه با حضور و همراهی خانواده‌های معظم شهدا انجام شود.

مدیرعامل مجمع ایران‌نوشت ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت مردم از تولید داخلی، همراهی تولیدکنندگان و توسعه محصولات باکیفیت و دارای محتوای ایرانی، سهم نوشت‌افزار ایرانی در بازار کشور بیش از گذشته افزایش پیدا کند و این صنعت بتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، حضور بیشتری در بازار‌های صادراتی داشته باشد.

تولیدکنندگان کشور وارد میدان نوشت‌افزار شوند تا سهم ایران افزایش یابد

سیداحمد عبودتیان، مدیرعامل بنیاد خاتم‌الاوصیا، نیز در بخش پایانی این مراسم گفت: این عزیزانی که ۱۲ سال است در صنعت نوشت‌افزار خوش درخشیدند، دو کار انجام می‌دهند. نخست، با تولید ایرانی که هرچه جلوتر می‌رود، تلاش می‌کند محصول را ایرانی‌تر کند، یک بازار اقتصادی را در یک جنگ ترکیبی که یکی از ابعاد جدی آن اقتصادی است، به سمت کشور خودمان می‌کشند؛ ولو به همان اندازه کمی که هر تولیدکننده می‌تواند. دوم، به سبب امکان انتقال پیام از طریق نوشت‌افزار برای بهترین مخاطب، یعنی کودک، نوجوان و جوان، در عرصه فرهنگی و شناختی نیز در حال انجام کار هستند.

عبودتیان، با اشاره به تماشاگر نبودن تولیدکنندگان نوشت‌افزار در جنگ اخیر گفت: غیرت ماجرا این است که یک تولیدکننده در این کشور، یک نظامی، یک پزشک، یک خانه‌دار، یک کارمند اداری یا یک استاد نمی‌تواند نسبت به یک جنگ وجودی بی‌تفاوت باشد. انتظار می‌رود تک‌تک تولیدکنندگان کشور، که البته در این ۱۲ سال بچه‌های تولیدکننده نوشت‌افزار انصافاً خوش درخشیدند و شاهد آن نیز تقدیر‌هایی است که رهبر شهیدمان از آنها کردند، نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نباشند.

مدیر بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا، افزود: این تولیدکنندگان در دو جبهه هم‌زمان در حال فعالیت هستند؛ یک جبهه، جبهه اقتصادی است که در آن سهم ما از تولید نوشت‌افزار و سهم ایران را بالا می‌برند و دوم، در جبهه فرهنگی و شناختی، با کاراکتر‌ها و به تعبیری با شخصیت‌هایی که از هر طریق ممکن روی محصولاتشان قرار می‌دهند، یک عملیات فرهنگی و شناختی دیگر را پیش می‌برند.