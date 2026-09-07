ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی ویژه اعضای صندوق اعتباری هنر از امروز، ۱۶ شهریورماه، آغاز شد و اعضای صندوق می‌توانند با انتخاب یکی از سه طرح «امید»، «آرامش» و «رفاه»، خود و افراد تحت تکفلشان را تحت پوشش خدمات درمان تکمیلی قرار دهند.

جوان آنلاین: در ادامه سیاست‌های حمایتی صندوق برای کاهش دغدغه‌های درمانی اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت، فرآیند ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۵ با همکاری بیمه آسیا آغاز شد.

خدمات درمان تکمیلی در سه سطح «امید»، «آرامش» و «رفاه» ارائه می‌شود تا هر فرد بنا بر شرایط خود امکان انتخاب یکی از طرح‌ها را داشته باشند. اعضا می‌توانند پیش از ثبت‌نام، جدول کامل تعهدات و خدمات هر طرح را بررسی و گزینه مناسب خود را انتخاب کنند.

در قرارداد بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶، در راستای ارتقای سطح خدمات و پاسخگویی به نیاز‌های درمانی اعضا، سقف تعهدات در بخش‌های ویزیت و دارو، خدمات دندانپزشکی، عینک و لنز طبی و آمبولانس نسبت به قرارداد سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. همچنین، تعدادی پوشش و خدمت جدید نیز به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر بیمه‌شدگان به تعهدات قرارداد افزوده شده است.

در طرح امید، هر عضو از مبلغ سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان،۷۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند و ۷۱درصد حق بیمه یعنی یک میلیون و۷۰۰ هزار تومان توسط صندوق پرداخت می‌شود.

در طرح آرامش، هر عضو از مبلغ سالانه ۱۸ میلیون تومان، ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند و ۵۵درصد آن یعنی ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان توسط صندوق پرداخت می‌شود.

در طرح رفاه نیز از مبلغ سالانه ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، صندوق، ۴۴ درصد آن یعنی ۱۴ میلیون تومان توسط صندوق پرداخت می‌شود و عضو ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند.

اعضای صندوق می‌توانند همسر و فرزندان خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند. همچنین ثبت‌نام والدین، مشروط بر تحت تکفل بودن آنان و برخورداری از پوشش بیمه پایه از سوی بیمه‌شده اصلی، امکان‌پذیر است.

افراد تحت تکفل نیز باید در همان طرح بیمه‌ای انتخاب‌شده توسط عضو اصلی ثبت‌نام شوند.

ثبت‌نام از طریق پیام‌رسان صندوق هنر به نشانی app.honarcredit.ir یا سامانه Profile.honarcredit.ir انجام می‌شود.

همچنین بیمه عمر و حوادث برای بیمه‌شده اصلی، الزامی است. حق بیمه سالانه این بیمه‌نامه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

گفتنی است خدمات بیمه درمان تکمیلی این دوره از اول مهرماه ۱۴۰۵ آغاز و تا پایان شهریور ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت.