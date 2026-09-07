فیلم کوتاه «پاپابندری» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی بهمن رضائی، با رونمایی از پوستر آماده نمایش شد و در بخش ویژه (فراصد) جشنواره فیلم ۱۰۰ حضور خواهد داشت.

جوان آنلاین: «پاپابندری» یک فیلم کوتاه فانتزی و رئال-انیمیشن است که با تکیه بر یک روایت کودکانه، مخاطب را به جهانی میان خاطره، خیال و واقعیت می‌برد؛ روایتی که ریشه در یک اتفاق واقعی دارد و تلاش می‌کند جهان قصه را از دریچه نگاه کودکانه و خیال‌پردازانه بازآفرینی کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «در شبی بارانی، روایت یک قصۀ کودکانه، پدربزرگ و نوه‌ای را در مرز میان خیال، خاطره و واقعیت همراه می‌کند...»

«پاپابندری» با تلفیق فضای فانتزی و عناصر انیمیشن و رئال، تجربه‌ای متفاوت را در قالب فیلم کوتاه رقم زده و جهان قصه خود را بر پایه پیوند میان واقعیت و خیال شکل می‌دهد؛ جایی که گاهی تنها راه رسیدن به نور، دل سپردن به تاریکی است.

در این فیلم، رضا فیاضی و علی سلیمی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

بهمن رضائی، نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان «پاپابندری»، ساخت فیلم‌های مستند و داستانی و حضور در پروژه‌های مختلف سینمایی و تلویزیونی را در کارنامه دارد. از جمله آثار او می‌توان به مستد «زندگی به توان امید»، مستند «دو راهی»، فیلم کوتاه «به‌جا مانده» و تهیه‌کنندگی فیلم «خودکشی به سبک نیچه» اشاره کرد؛ فیلمی که در چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد و در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی متعددی حضور داشت.

«پاپابندری» محصول مرکز فیلم جوان سوره است.