معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران، روش های مشارکت در پویش جشن عاطفه‌ها با هدف حمایت از دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد و ترویج فرهنگ نیکوکاری را اعلام کرد.

Javann.ir/005mWJمحمد دهرویه گفت: جشن عاطفه‌ها فرصتی برای مهربانی و مهرورزی است که با هدف توسعه و تقویت فرهنگ احسان و تعمیق مسئولیت‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

وی افزود: جشن عاطفه‌ها با هدف تامین لوازم ‌التحریر، کیف، کفش و پوشاک تحصیلی برای دانش‌آموزان تحت حمایت و نیازمند برگزار می‌شود.

دهرویه از عموم مردم برای پیوستن به این پویش و کمک به تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند دعوت کرد و راه‌های مشارکت را اعلام نمود.

کمک‌های نقدی از طریق کد دستوری #۰۲۱*۸۸۷۷* (ستاره ۸۸۷۷ ستاره۰۲۱ مربع)

واریز به شماره کارت ۲۰۰۸-۰۰۰-۹۹۷۹-۶۰۳۷

تماس با تلفن گویای ۷۳۵۵-۰۲۱

لینک پرداخت اینترنتی :

https://sama.emdad.ir/sama/puyesh/۷۶/۱۶۰۰۰

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر روش‌های الکترونیکی، دفاتر ادارات کمیته امداد در سراسر استان تهران و مراکز نیکوکاری نیز آماده دریافت کمک‌های مردمی هستند.