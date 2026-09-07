Javann.ir/005mWJمحمد دهرویه گفت: جشن عاطفهها فرصتی برای مهربانی و مهرورزی است که با هدف توسعه و تقویت فرهنگ احسان و تعمیق مسئولیتهای اجتماعی برگزار میشود.
وی افزود: جشن عاطفهها با هدف تامین لوازم التحریر، کیف، کفش و پوشاک تحصیلی برای دانشآموزان تحت حمایت و نیازمند برگزار میشود.
دهرویه از عموم مردم برای پیوستن به این پویش و کمک به تأمین مایحتاج تحصیلی دانشآموزان نیازمند دعوت کرد و راههای مشارکت را اعلام نمود.
کمکهای نقدی از طریق کد دستوری #۰۲۱*۸۸۷۷* (ستاره ۸۸۷۷ ستاره۰۲۱ مربع)
واریز به شماره کارت ۲۰۰۸-۰۰۰-۹۹۷۹-۶۰۳۷
تماس با تلفن گویای ۷۳۵۵-۰۲۱
لینک پرداخت اینترنتی :
https://sama.emdad.ir/sama/puyesh/۷۶/۱۶۰۰۰
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر روشهای الکترونیکی، دفاتر ادارات کمیته امداد در سراسر استان تهران و مراکز نیکوکاری نیز آماده دریافت کمکهای مردمی هستند.