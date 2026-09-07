رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دیدار با اعضای شبکه ملی ایثارگران، بر ضرورت بازتعریف نقش تشکل‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی تأکید کرد و از ظرفیت عظیم و بی‌بدیل آن‌ها جهت ایجاد تغییر، تحول و حرکت در مسیر آینده بنیاد سخن گفت.

جوان آنلاین: سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در ابتدای نشست دیدار با اعضای شبکه ملی ایثارگران، ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران اظهار کرد: به خانه خود خوش آمدید؛ ما از شما انرژی می‌گیریم و حضور شما را مغتنم می‌شماریم و بدون تردید با حضور شما می‌توانیم کارها را به نحو بهتری انجام دهیم.

به گزارش ایثار، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با اشاره به جایگاه تشکل‌ها در جهان تصریح کرد: در تمام دنیا تشکل‌های بزرگی وجود دارند که نه تنها نقش آن‌ها از حاکمیت کمتر نیست، بلکه چه بسا در مواردی نقش مهم‌تری می‌توانند ایفا کنند و این تشکل‌ها بازوی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای دولت هستند. وی با خطاب قرار دادن اعضای شبکه ملی ایثارگران افزود: لازم است حضور و نقشتان را در سطح ملی و بین‌المللی بازتعریف کنید؛ به یقین می‌توانید با توجه به ظرفیت‌هایی که دارید در کشور ، منطقه و جهان اثربخش باشید. باید در این زمینه بررسی کنید که چگونه می‌توانید تأثیر بیشتری داشته باشید و چه اقداماتی در این راستا لازم است انجام دهید؛ چرا که شما برای بنیاد ظرفیت بی‌بدیلی هستید و دارای یک ظرفیت عظیم ملی می‌باشید.

موسوی با اشاره به تجربیات خود در نشست با نخبگان و تشکل‌های ایثارگری گفت: من طی این مدت در هر جلسه‌ای که با نخبگان و تشکل‌های ایثارگری داشتم، افراد فرهیخته، نخبه و ارزشمندی را مشاهده کردم. هر کدام از شما می‌توانید نقش بسیار پررنگی نه تنها در بنیاد، بلکه در جامعه داشته باشید. هنر مدیریت این است که از ظرفیت شما برای تغییر و تحول در بنیاد استفاده کند.

وی افزود: وظیفه ما این است از این ظرفیت با دیدگاه اثر بخشی استفاده کنیم. دیدگاه ما در بنیاد امروز، دیدگاه کمی نیست، بلکه به دنبال اثر بخشی اقدامات و فعالیت‌ها هستیم. اگر ما بتوانیم یک مدل نو و جدیدی با رویکرد اثربخشی داشته باشیم، نه تنها بنیاد، بلکه می‌توان جامعه را نیز متحول کرد. برای ما پیامدها و دستاوردها مهم است؛ پس باید به دنبال طرح‌هایی باشید که پیامد‌محور و اثر بخش هستند، اما در عین حال طرح‌هایی که ارائه می‌شود قابل تحقق و قابل اجرا بوده و شاخص‌های سنجش اقدامات نیز در آن‌ها مشخص باشد.

معاون رئیس جمهور در خصوص نقش اجتماعی تشکل‌ها تاکید کرد: موضوع دیگری که مطرح می‌شود، اثر بخشی تشکل‌ها در زمینه فرهنگ جامعه و ارزش‌آفرینی است. باید از جامعه ایثارگری مرجع‌سازی و الگوسازی شود تا بتوانند نقش پررنگ‌تر و مهم‌تری در جامعه داشته باشند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری تشکل ها گفت: من از شما می‌خواهم که به ما و دولت کمک کنید و تعامل بیشتری داشته باشید. نقش ارتباطی و تعامل شما با بنیاد، با جامعه و با حاکمیت بسیار مهم است و اگر این نقش در سه سطح درست طراحی شود، جامعه پویاتر خواهد بود. ما با استفاده از ظرفیت شما می‌توانیم مسائل را رفع کنیم و حرکت آینده بنیاد را در مسیر درست طراحی کنیم.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای اخیر بنیاد شهید اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساختار فرآیند‌محور بنیاد را مصوب و ابلاغ کردیم و گام اول به خوبی انجام شد. ما نقش‌ها را با مأموریت‌ها در برخی حوزه ها یکی کردیم و در حقیقت ساختار مبتنی بر فرایند‌محوری است.

وی افزود: به دنبال آمایش مرکز استقرار بنیاد هستیم که این مورد به‌زودی اعلام خواهد شد. همچنین ارزش‌های بنیادی در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته و به‌زودی در قالب کتابی ارائه خواهد شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که همواره آن را در جلسات مختلف مورد تاکید قرار می دهم، بحث انسجام اجتماعی است. کشور امروز نیاز به انسجام اجتماعی دارد و ما باید هر اقدامی که لازم است در جهت انسجام و یکپارچگی، در جامعه داشته باشیم.