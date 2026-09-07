کد خبر: 1378155
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۲
ایثار و مقاومت » اخبار كلی

 تأکید بر نقش تشکل‌های ایثارگری در سطوح ملی و بین‌المللی

ف رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دیدار با اعضای شبکه ملی ایثارگران، بر ضرورت بازتعریف نقش تشکل‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی تأکید کرد و از ظرفیت عظیم و بی‌بدیل آن‌ها جهت ایجاد تغییر، تحول و حرکت در مسیر آینده بنیاد سخن گفت.

جوان آنلاین: سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در ابتدای نشست دیدار با اعضای شبکه ملی ایثارگران، ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران اظهار کرد: به خانه خود خوش آمدید؛ ما از شما انرژی می‌گیریم و حضور شما را مغتنم می‌شماریم و بدون تردید با حضور شما می‌توانیم کارها را به نحو بهتری انجام دهیم.

به گزارش ایثار، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با اشاره به جایگاه تشکل‌ها در جهان تصریح کرد: در تمام دنیا تشکل‌های بزرگی وجود دارند که نه تنها نقش آن‌ها از حاکمیت کمتر نیست، بلکه چه بسا در مواردی نقش مهم‌تری می‌توانند ایفا کنند و این تشکل‌ها بازوی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای دولت هستند. وی با خطاب قرار دادن اعضای شبکه ملی ایثارگران افزود: لازم است حضور و نقشتان را در سطح ملی و بین‌المللی بازتعریف کنید؛ به یقین می‌توانید با توجه به ظرفیت‌هایی که دارید در کشور ، منطقه و جهان اثربخش باشید. باید در این زمینه بررسی کنید که چگونه می‌توانید تأثیر بیشتری داشته باشید و چه اقداماتی در این راستا لازم است انجام دهید؛ چرا که شما برای بنیاد ظرفیت بی‌بدیلی هستید و دارای یک ظرفیت عظیم ملی می‌باشید.

موسوی با اشاره به تجربیات خود در نشست با نخبگان و تشکل‌های ایثارگری گفت: من طی این مدت در هر جلسه‌ای که با نخبگان و تشکل‌های ایثارگری داشتم، افراد فرهیخته، نخبه و ارزشمندی را مشاهده کردم. هر کدام از شما می‌توانید نقش بسیار پررنگی نه تنها در بنیاد، بلکه در جامعه داشته باشید. هنر مدیریت این است که از ظرفیت شما برای تغییر و تحول در بنیاد استفاده کند.

 

 وی افزود: وظیفه ما این است از این ظرفیت با دیدگاه اثر بخشی استفاده کنیم. دیدگاه ما در بنیاد امروز، دیدگاه کمی نیست، بلکه به دنبال اثر بخشی اقدامات و فعالیت‌ها هستیم. اگر ما بتوانیم یک مدل نو و جدیدی با رویکرد اثربخشی داشته باشیم، نه تنها بنیاد، بلکه می‌توان جامعه را نیز متحول کرد. برای ما پیامدها و دستاوردها مهم است؛ پس باید به دنبال طرح‌هایی باشید که پیامد‌محور و اثر بخش هستند، اما در عین حال طرح‌هایی که ارائه می‌شود قابل تحقق و قابل اجرا بوده و شاخص‌های سنجش اقدامات نیز در آن‌ها مشخص باشد.

معاون رئیس جمهور در خصوص نقش اجتماعی تشکل‌ها تاکید کرد: موضوع دیگری که مطرح می‌شود، اثر بخشی تشکل‌ها در زمینه فرهنگ جامعه و ارزش‌آفرینی است. باید از جامعه ایثارگری مرجع‌سازی و الگوسازی شود تا بتوانند نقش پررنگ‌تر و مهم‌تری در جامعه داشته باشند.

 وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری تشکل ها گفت: من از شما می‌خواهم که به ما و دولت کمک کنید و تعامل بیشتری داشته باشید. نقش ارتباطی و تعامل شما با بنیاد، با جامعه و با حاکمیت بسیار مهم است و اگر این نقش در سه سطح درست طراحی شود، جامعه پویاتر خواهد بود. ما با استفاده از ظرفیت شما می‌توانیم مسائل را رفع کنیم و حرکت آینده بنیاد را در مسیر درست طراحی کنیم.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای اخیر بنیاد شهید اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساختار فرآیند‌محور بنیاد را مصوب و ابلاغ کردیم و گام اول به خوبی انجام شد. ما نقش‌ها را با مأموریت‌ها در برخی حوزه ها یکی کردیم و در حقیقت ساختار مبتنی بر فرایند‌محوری است.

وی افزود: به دنبال آمایش مرکز استقرار بنیاد هستیم که این مورد به‌زودی اعلام خواهد شد. همچنین ارزش‌های بنیادی در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته و به‌زودی در قالب کتابی ارائه خواهد شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که همواره آن را در جلسات مختلف مورد تاکید قرار می دهم، بحث انسجام اجتماعی است. کشور امروز نیاز به انسجام اجتماعی دارد و ما باید هر اقدامی که لازم است در جهت انسجام و یکپارچگی، در جامعه داشته باشیم.

برچسب ها: ایثارگری ، ایثارگران ، بنیاد شهید
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

فرصت‌های ایستادن با شرق

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

لولو‌های سرخرمن جنگ

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

الزامات پیروزی ملت ایران در این مرحله از جنگ

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

بدون شرح

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار