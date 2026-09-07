صفار هرندی: مهمترین دستاورد جنگ اخیر افزایش سرمایه اجتماعی بود

جوان آنلاین: محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست علمی «الزامات حکمرانی در دوره پساجنگ» و آیین رونمایی از مجموعه دو جلدی «حکمرانی؛ از نظر تا عمل»، اظهار کرد: شاید بتوان گفت مهمترین دستاورد دو جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه اخیر افزایش سرمایه اجتماعی در کشور بود.

به گزارش مهر، وی افزود : شاید اگر بتوان عدد گفت سرمایه اجتماعی کشور از ۲۰ درصد در قبل از جنگ به بالای ۵۰ درصد افزایش یافته است.

صفارهرندی بیان کرد: شاید در برخی موارد و زمینه ها در کشور ما توانایی مدیریت خوبی نداشتیم ولی وقتی جنگ اتفاق افتاد به فاصله فقط چند هفته بعد از جنگ ، ارزیابی ها نشان داد سرمایه اجتماعی کشور به صورت جهشی در حال افزایش است و این به دلیل تاب آوری نیروهای مسلح بود که این روحیه را به سطح جامعه هدایت کرد و موجب افزایش توان تاب آوری مردم و افزایش سرمایه اجتماعی شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت برخی بازنگری ها در سطوح مختلف نظام ، اظهار کرد: در این بازنگری، رفتارهای سطوح عالی نظام، مشاهده می‌شود که در مواجهه با موضوعات و مسائل، این بازنگری در سمت‌وسویی است که بتواند رضایتمندی بیشتر مردم را فراهم کند.

وی افزود: من یک مثال عرض می‌کنم. نگاه کنید، کسانی که می‌خواستند به محضر رهبر بروند، خانم‌ها مقید بودند که حتماً چادر داشته باشند. بعدا این قید احتمالاً به نوعی از سوی تشریفات آنجا ابلاغ شد و گفته شد که شما با همان تیپ و سبک پوششی که دارید که جنس پوشش و حجاب است ، برای دیدار های مردمی به حسینه بیت می توانید تشریف بیاورید و لزوما حجاب برتر که چادر است ، می‌تواند نباشد .حتی شاهد زدن دست در بیت بودیم که از این امر استقبال هم شد .