جان باختن ۵ نفر در تصادف یک خودروی سواری و ۲ تریلر در کرمان

مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعلام کرد: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری با دو دستگاه تریلر در کمربندی امام رضا (غربی) کرمان و حریق ایجاد شده، پنج نفر کشته و یک نفر مصدوم شدند.

جوان آنلاین: از روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان، این حادثه ساعت ۱۶:۵۱ روز یکشنبه به مرکز ارتباطات اورژانس کرمان گزارش شد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، شدت برخورد خودرو‌ها به حدی بود که خودروی سواری دچار حریق شد و پس از اتمام عملیات اطفای حریق و ارزیابی مجدد اجساد توسط تیم‌های امدادی شمار جانباختگان این حادثه پنج نفر اعلام شد.

روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی کرمان اعلام کرد: مردی حدود ۴۰ ساله در این حادثه مصدوم شد که پس از اینتوبه (باز کردن راه هوایی پیشرفته) و اقدامات اولیه، تحت درمان و مراقبت‌های ویژه قرار گرفته است.

روابط عمومی اورژانس پیش‌بیماریستانی کرمان با ابراز همدردی با خانواده‌های داغ‌دار این حادثه بر لزوم رعایت فاصله، سرعت مجاز و توجه کامل به جلو هنگام رانندگی تأکید کرد.