جوان آنلاین: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به خروج ترامپ از «تفاهمنامه اسلامآباد»، اعلام کرد که ایران ناگزیر به اتخاذ راهبرد جدیدی در زمینه جنگ و مذاکره شده است.
وی تأکید کرد که ادعای آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه هرمز کاملاً کذب است و این تنگه در حال حاضر «کاملاً بسته» است.
رضایی خاطر نشان کرد: پیش از این روزانه میلیاردها دلار و میلیونها بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکرد، اما اکنون تنها هفت تا هشت کشتی حامل مواد غذایی از این مسیر تردد دارند و حتی کشتیهایی که با کمک آمریکا سعی در عبور دارند نیز آسیب میبینند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: از این به بعد ما یک محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز را اعلام میکنیم که از سمت محدوده محاصره آمریکا تا تنگه هرمز و داخل خلیج فارس را شامل میشود. هرکشتی که خلاف قانون بخواهد رد شود از این محدوده را در لیست تحریمی قرار میدهیم. از این به بعد کشتیهای سمت غربی و شرقی تنگه هرمز در حال حرکت باشند، اما بخواهند متوقف شوند و تخلف کنند ما این را در لیست تحریمی میگذاریم.
وی خاطرنشان کرد: اینها مشکل بیمه پیدا میکنند و میدانند اگر بخواهند مجدد عبور کنند این منطقه دست ماست. خیلی از کشتیها که عبور میکنند دوباره برمیگردند. تنگه هرمز یک منطقه تحریمی میشود.
برای اولین بار موشک خاص و ضدناوشکن ایرانی آزمایش شد
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه گفت:۴۸ ساعت پیش برای اولین بار موشک ضدناوشکن ایرانی را بالای سر یک ناو آمریکایی آزمایش کردیم.
وی خاطر نشان کرد: این موشک خاص، جهنمی برای آمریکاییها به وجود آورد و فرار کردند.
آمریکاییها باید برای ادامه مذاکره اعتماد ایران را جلب کنند
رضایی در ادامه گفت: مشکل بزرگ ما در ماجرای تفاهمنامه اعتماد به تضمین واسطهگران مذاکرات بود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ایران با تضمین درحال پیگیری دیپلماسی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ایران زمانی تعهد به باز بودن تنگه هرمز میدهد که آمریکا نه تهدید کند و نه حمله.
نیروهای مسلح ایران پایگاه تیتن آمریکا در اردن را به شدت کوبیدند
دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: ایران برخی اهداف آمریکایی را شناسایی کرده بود، اما عمدا نمیزد؛ مثل پایگاه تیتن آنها در اردن و برخی پایگاههایشان در اربیل.
رضایی افزود: پس از هدف قراردادن این مکانها ترامپ از جنگ ۱۰ روزه که اعلام کرده بود پس کشید.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: اینطور بود که جنگ ۱۰ روزه در نطفه خفه شد.
سرلشکر رضایی: لبنان دوباره سر بلند خواهد کرد
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:در هیچ جنگی پیروزی پشت پیروزی و شکست پشت شکست معنا ندارد؛ جنگها فراز و نشیب دارند.
رضایی تصریح کرد:دست برتر همیشه با حزبالله لبنان بوده است.