پاسخ ایران از «متناسب» به «سنگین و دردناک» رسید

جوان آنلاین: رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام پایان دوران «پاسخهای متناسب»، از تغییر قواعد بازی در مواجهه با امریکا و ورود جمهوری اسلامی ایران به مرحلهای جدید از بازدارندگی سخن گفت؛ مرحلهای که در آن هرگونه تجاوز به منافع و امنیت ایران با پاسخهایی «سریعتر، سنگینتر و دردناکتر» روبهرو خواهد شد. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور مجلس با اشاره به ضربات سهمگین نیروهای مسلح به پایگاههای امریکا تأکید کرد که عملیاتهای اخیر تنها یک شروع بوده و واشنگتن باید تا دیر نشده واقعیت تغییر معادله را درک کند. این سخنان در شرایطی مطرح میشود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیههایی از هدف قرار گرفتن یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن امریکایی، حمله به یک فروند شمپاد امریکایی در محدوده تنگه هرمز و همچنین پاسخ به اقدامات نیروهای امریکایی علیه نفتکشهای ایرانی خبر داده است؛ مجموعه اقداماتی که نشاندهنده عبور پاسخها از یک واکنش محدود به سمت ایجاد هزینههای مستقیمتر برای اقدامات نظامی امریکا است. همزمان، هشدار قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا مبنی بر اینکه در صورت تداوم شرارت، مزاحمت برای کشتیهای ایرانی و محاصره دریایی، ضربات نیروهای مسلح شدیدتر از قبل خواهد شد، بر همین تغییر سطح پاسخ تأکید دارد. در چنین چارچوبی، سخنان قالیباف را میتوان تبیین سیاسی این پیام دانست که معادله پیشین اقدام و پاسخ وارد مرحله تازهای شده و از این پس، تهران میخواهد هزینه هر اقدام علیه منافع و امنیت خود را با سرعت و شدت بیشتری به طرف مقابل تحمیل کند؛ تغییری که همزمان با تأکید رئیس مجلس بر ضرورت حفظ «انسجام درونی» و «قدرت بازدارندگی خارجی» مطرح شده و قرار است در کنار میدان نظامی، با مدیریت میدان اقتصاد و معیشت مردم نیز تکمیل شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور جلسه دیروز مجلس، با اشاره به سالروز ۱۷ شهریور و جمعه سیاه سال ۱۳۵۷ اظهار داشت: این روزها یادآور حماسه ماندگار مردم تهران در ۱۷ شهریور و جمعه سیاه سال ۵۷ است؛ روزی که خون پاک مردم توسط رژیم منحوس پهلوی در میدان شهدای تهران بر زمین ریخت و نهال انقلاب را آبیاری کرد و نشان داد این ملت در راه حق و ایستادگی در برابر طاغوت و مستکبران از هیچ فداکاری دریغ نمیورزد. وی افزود: میدان مبارزه امروز نیز همان میدان است و ما در مسیر جهاد و مقاومت قرار داریم و در شرایطی که دشمن همه ظرفیت خود را برای فشار بر ملت ایران به میدان آورده است، با تلاش همهجانبه ارکان کشور و ایستادگی بینظیر مردم، به فضل الهی پوزه دشمن را در میدان جنگ اقتصادی نیز همچون میدان مبارزه نظامی و میدان مبارزه دیپلماسی به خاک خواهیم مالید.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این ایستادگی و حفظ اقتدار در شرایطی صورت میگیرد که ایران در میانه یک جنگ تمامعیار با تمام جبهه کفر قرار دارد، گفت: با ضربات سهمگین نیروهای نظامی به پایگاههای امریکا، سردمداران این کشور در شرایط استیصال قرار گرفتهاند و با حرفها و شعارهای واهی، از هوش مصنوعی برای تولید عکس و ویدیو از میدان نبرد استفاده میکنند.
هشدار به امریکاییها: قواعد بازی عوض شد
قالیباف در ادامه با صراحت خطاب به امریکاییها گفت: امریکاییها حتماً فهمیدهاند که دوران «پاسخهای متناسب» به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیاتهای اخیر به پایگاههای متجاوز، تنها یک شروع بود. وی تأکید کرد: اگر تا امروز نفهمیدهاند، تا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس، هرگونه تجاوز به منافع و امنیت ایران، پاسخی «سریعتر، سنگینتر و دردناکتر» دریافت خواهد کرد.
اقتصاد و معیشت، میدان اصلی نبرد
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه در کنار میدان نظامی، امروز اصلیترین نبرد کشور در میدان تولید و معیشت مردم است، گفت: نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار، چالشهای اساسی هستند که به معیشت مردم فشار جدی وارد کردهاند. قالیباف افزود: در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شده است، باید با تکیه بر تولید داخلی و استفاده از ظرفیتهای فناورانه نخبگان جوان، برای این مشکلات تدبیر و راهحل کوتاهمدت و دائمی داشت. وی ادامه داد: در شرایطی که دشمن با تشدید تحریمها به دنبال فلج کردن چرخه تأمین کالا و مدیریت انرژی است، باید با ایجاد ظرفیتهای جدید مدیریت هوشمند در حوزه واردات، تشویق تولید و بهرهگیری از توان نخبگان، سدی در برابر طمع بیگانگان ساخت. رئیس مجلس تصریح کرد: مردمی که تا پای جان مقابل دشمن خونخوار امریکایی ایستادهاند، سختی را تحمل میکنند، اما سوءمدیریت و کمکاری را تحمل نمیکنند و از ما انتظار مدیریت سریع این میدان را دارند و این حق مسلم مردم است.
انسجام داخلی و قدرت بازدارندگی
قالیباف در ادامه، حفظ «انسجام درونی» و «قدرت بازدارندگی خارجی» را دو ابزار مهم برای مقابله با دشمن دانست و گفت: هرگونه سخن یا عملی که به تضعیف این دو ستون اساسی منجر شود، نهتنها خلاف تدبیر عقلانی، بلکه مغایر با توصیههای مؤکد رهبر معظم انقلاب اسلامی است. وی همچنین با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب درباره پرهیز جدی از ضعیف نمایاندن خود و نظام، این توصیه را یک دستورالعمل راهبردی دانست که باید در تمام عرصهها مدنظر قرار گیرد. رئیس مجلس تأکید کرد: البته این به آن معنا نیست که مشکلات یا نقد عملکردها را فراموش کنیم، بلکه به این معناست که باید حل این اشکالات را در دستورکار اصلی جلسات قرار داده و برای مرتفع کردن آنها برنامهریزی کنیم.
حمله به ناو هواپیمابر ارتش متجاوز امریکا
در ادامه این تحولات، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۰ خود از مورد حمله قرار دادن ناو هواپیمابر و یک ناوشکن ارتش امریکا خبر داد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد یکشنبه در اطلاعیهای اعلام کرد: نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با چند فروند موشک بالستیک، ناو هواپیمابر و یک ناوشکن ارتش امریکا را که برای کشتیهای ایرانی مزاحمت ایجاد کرده و در محاصره دریایی شرکت داشتند، مورد حمله قرار داد. بر اساس این اطلاعیه، این دو شناور جنگی پس از وارد شدن خسارت و ترس از حمله مجدد، مجبور به فرار از منطقه درگیری شدند.
سپاه در ادامه اطلاعیه خود اعلام کرد: دشمن متجاوز که سالها با غرور کاذب و ادعاهای پوشالی در منطقه جولان میداد، امروز ناچار به اعتراف رسمی شد که دو ناو جنگی نیروی دریایی امریکا مورد حمله قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده است: اعتراف سنتکام مبنی بر تأیید این عملیات، سند زندهای از شکست راهبردی دشمن و اثبات قدرت تهاجمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصمم و قاطعانه از کیان ایران اسلامی دفاع میکنند و حضور پرشکوه امت اسلامی در صحنه و نبرد بیامان رزمندگان غیور اسلامی، دشمن را از دستیابی به اهداف پلیدش بازمیدارد. در پایان این اطلاعیه نیز آمده است: در صورت ادامه اقدامات خصمانه و متجاوزانه، رژیم امریکا باید منتظر پاسخهای سهمگین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشد. ما قویتر از همیشه ایستادهایم. پیروزی از آن ملت مقاوم ایران اسلامی است و شکست و پشیمانی، سرنوشت قطعی متجاوزان است.
شمپاد امریکایی مورد حمله قرار گرفت
در اطلاعیه شماره ۱۱ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از حمله نیروی دریایی سپاه به یک فروند شمپاد امریکایی خبر داده شد. در این اطلاعیه آمده است: نیروی دریایی قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک فروند شمپاد، یعنی شناور مدیریتپذیر از راه دور ارتش امریکا، را که قصد ورود به منطقه حفاظتشده تنگه هرمز داشت، مورد حمله قرار داد. روابط عمومی سپاه افزود: هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن زیر نظر دلاورمردان و جانبرکف نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد و با قاطعیت مورد حمله قرار خواهد گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان این اطلاعیه تأکید کرده است که امریکای متجاوز باید بداند راهی جز ترک منطقه و دست کشیدن از شرارت ندارد.
هر تحرک مشکوک هدف قرار میگیرد
فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز در اطلاعیهای با تأکید بر اینکه «فریب امریکا را نخورید؛ هر تحرک مشکوک هدف قرار میگیرد»، هشدار داد که به تجاوز ارتش امریکا در حمله به سه فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده خواهد شد. در اطلاعیه شامگاه شنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: ارتش امریکا طی یک اقدام وحشیانه و از سر استیصال در بسته بودن تنگه هرمز، به سه فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد که خساراتی را به بار آورد. این اطلاعیه افزود: رزمندگان نیروی دریایی سپاه، سه فروند نفتکش در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز و سه فروند شناور وابسته به امریکا را در مناطق دیگر مورد هدف قرار دادند. نیروی دریایی سپاه در پی این اقدام به تمامی شناورهای حاضر در خلیج فارس و نزدیک تنگه هرمز هشدار قاطع داد و اعلام کرد: فریب ارتش امریکا را نخورده و از هرگونه تحرک مشکوک به منظور عبور از آبراههای غیرمجاز اجتناب کنید، در غیر این صورت مورد هدف قرار خواهید گرفت.
نمای نزدیک
طعنه قالیباف به بسنت: قبل از ارتفاع گرفتن، حسابی گرم کن!
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خیالپردازیهای بسنت درباره نفت ۴۰ دلاری، با به اشتراک گذاشتن تصویری طنز نوشت: آماده پریدن شو؛ قبل تیکآف کردن حسابی خودت رو گرم کن.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا در مصاحبهای درباره انتخابات میاندورهای پاسخ داد و گفت تا آن زمان قیمت نفت میتواند تا ۴۰ دلار سقوط کند و اقتصاد امریکا در حال تیک آف کردن و اوج گرفتن است. دکتر قالیباف، در واکنش به این خیالپردازیهای بسنت برای مدیریت انتظارات در بازار انرژی، با به اشتراک گذاشتن تصویری طنز که او را در حال تیک آف کردن و سپس سقوط آزاد نشان میدهد در پستی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: آماده پریدن شو؛ باید قبل تیکآف کردن با این چند مورد حسابی خودت رو گرم کن:
۱. نرخ گازوییل امریکا به «بالاترین نرخ تاریخ» رسیده است، وقتشه یه فکری کنی!
۲. ژاپن که بزرگترین دارنده اوراق قرضه امریکاست در حال فروختن اوراق با حجم بالاست؛ با این سیاست اقتصادی ژاپن به ضرر دلار، بهت حسابی خوش بگذره!
۳. نروژ که دارنده بزرگترین صندوق ثروت ملی دنیاست، در حال فروختن ۸۰میلیارد دلار از اوراق قرضه است. بهتره اسم نروژ Norway هم به امریکا Americaway) مثل کاری که با دریاچه انتاریو در کانادا کردند) تغییر بدی تا یک کار مؤثری کرده باشی!
۴. نرخ جذب نیرو توسط وزارت جنگ امریکا که در واقع اسرائیلی است به شدت کاهش یافته و با کمبود نیرو روبهرو شدهاید، یک کاری کن. شاید بتونی از طرح پیشنهادی اسرائیل برای جذب نیروی جوان امریکایی در ازای بخشش بدهیشون استفاده کنی!
۵. در آخر هم اینکه اعضای کمیته سیاست پولی فدرال رزرو چراغهای هشدار قرمز را روشن کردهاند و درباره روند آتی تورم و افزایش نرخ بهره صحبت میکنند (که با سیاست خزانه داری در تعارض است). عجب وضعی!
لازم به ذکر است که اسکات بسنت وزیر خزانهداری امریکا در روزهای اخیر، نقشی را که در روزهای جنگ پیت هگست وزیر جنگ برعهده گرفته بود، عهدهدار شده و به نفر اصلی اجرای پروژههای عملیات روانی کابینه ترامپ علیه کشورمان تبدیل شده است و به طور مستمر در این راستا گزافهگویی میکند.