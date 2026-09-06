رسانه اسرائیلی: شهروند دستگیر شده روسی شکنجه شده است

شهروند روسی که به اتهام همکاری با سرویس‌های خارجی توسط اسرائیل دستگیر شده به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است.

جوان آنلاین: پایگاه خبری عبری زبان وای نت وابسته به روزنامه یدیعوت آحارانوت در گزارشی اعلام کرد که اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که شهروند روسی که متهم به تماس با یک مامور ایرانی یا لبنانی است توسط شاباک (سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) به شدت شکنجه شده است.

به گزارش تسنیم، این رسانه عبری زبان تلاش کرد تا به دلیل حساسیت مسئله گزارش خود را به رسانه‌های روسی مستند کرد و در این رابطه نوشت: پایگاه خبری روسی «میدوزا» متعلق به مخالفان در طول آخر هفته از بازداشت آرتیوم کیربیتچونوک، تاریخ‌نگار اسرائیلی، در فرودگاه بن‌گوریون خبر داد؛ وی دارای تابعیت مضاعف روسی و اسرائیلی است و اصلاً در (فلسطین اشغالی) سکونت ندارد.

بر پایه این گزارش، او مظنون به ارتباط با یک عامل اطلاعاتی خارجی و دخالت در تأثیرگذاری بر دولت اسرائیل است. به گفته وکیلش، او به اتهام جاسوسی تحت بازداشت قرار دارد.

خانواده وی در گفت‌و‌گو با این پایگاه اینترنتی اعلام کردند که «این‌ها اتهامات واهی مرتبط با روابط او با روسیه است». همان‌طور که اشاره شد، او از سال ۲۰۰۵ در روسیه زندگی می‌کند.

نماینده خانواده همچنین گفت: «هیچ عنصر عربی در این پرونده وجود ندارد. روسیه با اسرائیل متخاصم نیست»، اما با این حال اعضای خانواده مدعی شدند که «او مظنون به ارتباط با عاملی از ایران یا لبنان است».

از سوی دیگر، روزنامه «ایزوستیا» به نقل از اینا لیودینسکایا ـ کاتز، وکیل کیربیتچونوک، نوشت: «موکل ما به چند اتهام جاسوسی در بازداشت است که جزئیات آنها قابل انتشار نیست. این سنگین‌ترین جرم مرتبط با آسیب زدن به امنیت اسرائیل است».

به گفته وی، او توسط سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) بازداشت شده و در یک بخش امنیتی تحت تدابیر شدید نگهداری می‌شود.

این شهروند روس از اعمال شکنجه در طول بازجویی به وکیل خود شکایت کرده است و به وی خبر داده است که بازجویان او را از خواب محروم و او را در یک سلول با روشنایی یکسره نگهداری می‌کنند.

همچنین او در وضعیت‌های بدنی نامناسب قرار داده شده و از بازجویی‌های همراه با فشار و تهدید سخن گفته است.

در این میان، گروهی از فعالان در روسیه برای مطالبة آزادی او تشکیل شده‌اند و در حال جمع‌آوری امضا برای تحویل به دو کنسولگری اسرائیل در مسکو و سن‌پترزبورگ هستند. آنان مدعی شده‌اند که کیربیتچونوک دعوتی برای سفر به تل آویو با هدف سخنرانی در یک انجمن دریافت کرده بود و اکنون بر این باورند که این دعوت یک دام بوده است.

داریا میتینا، نماینده سابق پارلمان روسیه، نیز ابراز نگرانی کرده است که ممکن است از او به عنوان اهرم فشار در مذاکرات میان اسرائیل و روسیه استفاده شود.