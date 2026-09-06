تیم فوتبال بارسلونا در دیدار خارج از خانه مقابل والنسیا به برتری قاطع پنج بر صفر دست یافت و جایگاهش در صدرجدول لالیگا را مستحکم کرد.

جوان آنلاین: در ادامه هفته چهارم لالیگای اسپانیا، تیم فوتبال بارسلونا در ورزشگاه مستایا میهمان والنسیا بود و با عملکردی درخشان به برتری پنج بر صفر رسید تا به یکه‌تازی خود ادامه دهد.

به گزارش ایرنا، بارسلونا که هر سه دیدار قبلی خود را با برتری پشت سرگذاشته و صدرنشینی را در اختیار دارد، با توجه به شکست رئال‌مادرید برابر بتیس، با انگیزه زیاد وارد میدان شد تا بتواند با کسب پیروزی، اختلافش را با سایر مدعیان افزایش دهد.

بارسا بازی را تهاجمی آغاز کرد و در دقیقه ششم، پاس فرمین لوپز با ضربه تماشایی لامین یامال تکمیل شد تا گل نخست به ثبت برسد.

دو دقیقه بعد، دوباره یامال موفق به گلزنی شد که با استفاده از VAR این گل مردود اعلام شد تا نتیجه همان یک بر صفر بماند.

نمایش چشم‌نواز بارسلونا ادامه داشت و در دقیقه ۲۲، فرمین لوپز با ضربه‌ای تماشایی، دومین گل میهمان را زد.

در ادامه نیمه نخست نیز روند بازی کاملا در اختیار بارسلونا بود، اما گل دیگری به دست نیامد.

نیمه دوم هم با برتری بارسا شرع شد و در دقیقه۴۸ همکاری یامال و لوپز، موجب شد تا رافینیا به راحتی سومین گلزن کاتالان‌ها لقب بگیرد.

در دقیقه ۷۹ نوبت به پدری رسید تا پس از همکاری با دنی اولمو و ضربه‌ای زمینی، گل چهارم مدافع عنوان قهرمانی را به نام خود ثبت کند.

در دقیقه ۸۴، لامین یامال ستاره این دیدار، از پاس در عمق دنی اولمو، نهایت بهره را برد و گل پنج تیمش را به ارمغان آورد.

در نهایت بارسلونا با کسب این پیروزی، ۱۲ امتیازی شد تا به صدرنشینی مقتدرانه ادامه دهد و والنسیا نیز در امتیاز یک باقی ماند.