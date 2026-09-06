استقلال ۲ امتیاز مهم از دست داد؛ سومین ناکامی سهراب در کسب پیروزی

جوان آنلاین: تیم‌های فوتبال آلومینیوم و استقلال در هفته ششم لیگ برتر امروز یکشنبه ۱۵ شهریور و از ساعت ۱۹ با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه امام خمینی (ره) به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب آلومینیوم:

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری (کارت زرد)، ابوالفضل قنبری (۷۹- امیرعلی صادقی)، شروین بزرگ (۴۴- رضا جبیره)، سیدمهدی مهدوی (۵۷- علی وطن دوست)، سیدمهران موسوی، سعید صادقی، ساسان جعفری‌کیا (کارت زرد) (۷۹- سبحان کمالوند)، عباس کهریزی و امیرحسین امانی‌پور (۵۷- محمود مطلق زاده)

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان تورانیان (۷۵- ابوالفضل زمانی)، سامان فلاح، روزبه چشمی (کارت زرد)، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی زاده، علیرضا کوشکی (۷۰- سعید سحرخیزان) و محمدحسین اسلامی (۷۵- جلال‌الدین ماشاریپوف)

استقلالی‌ها بازی را با حمله آغاز کردند و در همان دقیقه نخست صاحب نخستین موقعیت شدند. سامان تورانیان با فراری تند و تیز از سمت راست، توپ را به داخل محوطه جریمه آلومینیوم ارسال کرد، اما هیچ بازیکنی از استقلال درون محوطه حضور نداشت و مدافع آلومینیوم موفق شد توپ را دور کند.

در ادامه، بازیکنان استقلال بار دیگر به سمت دروازه آلومینیوم حمله کردند، اما ضربه یاسر آسانی از کنار دروازه خلیفه به بیرون رفت.

آلومینیوم نخستین موقعیت جدی خود را در دقیقه ۷ ایجاد کرد. ابوالفضل قنبری پس از یک حرکت در عرض، از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه او با اختلاف از بالای دروازه حبیب فرعباسی به بیرون رفت.

استقلال در دقیقه ۹ می‌توانست موقعیت خطرناکی ایجاد کند، اما محمدحسین اسلامی در این صحنه تک‌روی کرد. او پس از نفوذ به محوطه جریمه آلومینیوم قصد داشت توپ را به بازیکن دیگری برساند، اما همراه با توپ از زمین مسابقه خارج شد تا این فرصت نیز از دست برود.

بدشانسی بازیکن آلومینیوم در گلزنی

آلومینیوم در دقیقه ۱۲ حمله خطرناکی را روی دروازه استقلال تدارک دید. ابوالفضل قنبری پس از یک حرکت زیبا از سمت راست به داخل محوطه جریمه استقلال نفوذ کرد و روی اشتباه سامان فلاح و رستم آشورماتوف، در موقعیت تک‌به‌تک با حبیب فرعباسی قرار گرفت، اما ضربه او در چارچوب قرار نگرفت و به شکلی خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفت تا بهترین فرصت آلومینیوم تا آن لحظه از دست برود.

شاگردان پیروز قربانی در آلومینیوم در دقیقه ۲۵ نیز صاحب فرصت شدند. توپ درون محوطه جریمه استقلال به سروین بزرگ رسید، اما این بازیکن هنگام تلاش برای کنترل توپ تعادل خود را از دست داد و در ادامه توپ پس از برخورد با مدافع استقلال به کرنر رفت.

استقلال روی یک حرکت تیمی بار دیگر به دروازه آلومینیوم نزدیک شد. در جریان این حمله، سامان تورانیان و یاسر آسانی یک-دو کردند و در ادامه تورانیان در بیرون محوطه جریمه آلومینیوم صاحب توپ شد و اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه او با اختلاف از بالای دروازه حبیب فرعباسی به بیرون رفت.

دبل سیو خلیفه مانع گلزنی آسانی شد

استقلال در دقیقه ۳۳ یکی از جدی‌ترین موقعیت‌های خود برای باز کردن دروازه آلومینیوم را ایجاد کرد. حسین گودرزی از سمت چپ به محوطه جریمه نزدیک شد و پاس زمینی و در عرض او درون محوطه به محمدحسین اسلامی رسید. اسلامی در ادامه با یک ضربه زمینی دروازه آلومینیوم را هدف قرار داد، اما خلیفه با واکنشی تماشایی و درازکش توپ را مهار کرد.

در ادامه، توپ در ریباند مقابل یاسر آسانی قرار گرفت و این بازیکن ضربه خود را به سمت دروازه زد، اما خلیفه بار دیگر با واکنشی سریع توپ را مهار کرد. توپ در ادامه دوباره به آسانی برخورد کرد و به بیرون رفت تا استقلال در این صحنه با وجود دو ضربه متوالی، نتواند به گل برسد و یکی از جدی‌ترین فرصت‌های خود در نیمه نخست را از دست بدهد.

شروع نیمه دوم

برخلاف نیمه نخست، بازیکنان دو تیم در ۱۰ دقیقه ابتدایی نیمه دوم بیشتر توپ را در میانه میدان به گردش درآوردند و در این دقایق موقعیت جدی روی دروازه‌ها ایجاد نشد.

در دقیقه ۵۵، شاگردان پیروز قربانی دو حمله متوالی را به سمت دروازه استقلال ترتیب دادند. در نخستین حمله، عباس کهریزی در حالی که رستم آشورماتوف را پشت سر خود می‌دید، با یک چرخش زیبا مدافع ازبکستانی استقلال را جا گذاشت و اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه او از کنار دروازه به بیرون رفت.

در ادامه، آلومینیومی‌ها بار دیگر صاحب موقعیت شدند. این بار توپ درون محوطه جریمه استقلال به رضا جبیره رسید، اما ضربه این بازیکن از قدرت کافی برخوردار نبود و حبیب فرعباسی به راحتی توپ را در اختیار گرفت.

خلیفه باز هم ناجی آلومینیوم شد

استقلال در دقیقه ۶۱ صاحب یک ضربه آزاد شد و علیرضا کوشکی پشت توپ قرار گرفت. کوشکی اقدام به شوت‌زنی کرد، اما حبیب خلیفه با واکنشی مناسب مانع از باز شدن دروازه آلومینیوم شد.

تیرک دروازه به داد استقلال رسید

در ادامه، آلومینیوم صاحب یک موقعیت خطرناک شد. علی وطن‌دوست از فاصله دور اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او پس از دخالت حبیب فرعباسی به تیرک دروازه استقلال برخورد کرد و در ادامه به کرنر رفت تا آبی‌پوشان از دریافت گل نجات پیدا کنند.

مدافع استقلال مصدوم شد

سامان تورانیان در دقیقه ۷۰ از ناحیه پا دچار مصدومیت شد و نتوانست به بازی ادامه دهد. این مدافع از زمین مسابقه خارج شد و ابوالفضل زمانی جای او را در ترکیب استقلال گرفت.

پس از ورود جلال‌الدین ماشاریپوف به زمین برای استقلال، این بازیکن در دقیقه ۸۰ پشت محوطه جریمه آلومینیوم نقش بر زمین شد و داور به سود آبی‌پوشان اعلام ضربه آزاد کرد. با این حال، استقلال نتوانست از موقعیت به دست آمده استفاده کند و ضربه آزاد نیز ثمری برای شاگردان سهراب بختیاری‌زاده نداشت.

در دقایق پایانی بازی موقعیت خطرناکی روی دروازه‌ها ایجاد نشد و بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد تا سومین تساوی متوالی سهراب بختیاری‌زاده با آبی‌پوشان شکل گیرد.

با کسب یک امتیاز این بازی هر دو تیم ۱۲ امتیازی شدند و موقتا استقلال به دلیل تفاضل گل بهتر در رده دوم و آلومینیوم در جایگاه سوم ایستادند.