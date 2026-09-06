جوان آنلاین: مجله فوربس روز یکشنبه در گزارشی نوشت: هزینههای جنگها به ندرت بهطور کامل محاسبه میشوند و جنگ فعلی علیه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی اگر این جنگ فردا پایان یابد، هزینههای پس از جنگ متعددی برای آمریکا وجود خواهد داشت؛ آمریکایی که با جنگی که هیچ توضیحی درباره آن به کنگره ارائه نکرده، مشکلات اقتصادی داخلی برای خودش رقم زده است.
به گزارش ایسنا، این رسانه قدیمی آمریکایی که در سال ۱۹۱۷ تاسیس شد، گزارش داد: هزینههای جنگ فعلی علیه ایران که بیشترین نگرانی را در داخل ایالات متحده ایجاد کرده، موجب افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در این کشور شده است. افزایش قیمت بنزین به جیب آمریکاییهای معمولی و متعاقبا به میزان محبوبیت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آسیب رسانده است. با گذشت زمان، افزایش قیمت گازوئیل که به بالاترین حد خود رسیده، ممکن است آسیب بیشتری وارد کند، زیرا هزینههای تجارت را برای کشاورزان افزایش میدهد و منجر به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی میشود. حتی اگر توافقی با ایران درباره تنگه هرمز حاصل شود، تاثیرات بلندمدتی همچنان بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت.
فوربس در بخش دیگری از این گزارش به غیر از هزینههای اقتصادی، به جنایات جنگی آمریکا نیز پرداخت و نوشت: هزینههای جنگ علیه ایران هر چقدر هم که مهم باشند، بسیار عمیقتر از دلار و سِنت هستند. هزینههای انسانی شدیدی ناشی از جنگ وجود دارد مانند تلفات ناشی از بمبگذاریها که شامل حمله مرگبار به یک مدرسه ابتدایی، در کنار سایر حملاتی که منجر به کشته یا زخمی شدن غیرنظامیان شده است.
این نشریه آمریکایی با اشاره به ضرباتی که ارتش ایالات متحده در جنگ علیه ایران متحمل شده، گزارش داد: پرسنل نظامی و داراییهای نظامی ایالات متحده نیز به شدت تحت تاثیر جنگ قرار گرفتهاند. از زمان آغاز درگیری در ۲۸ فوریه، دستکم ۱۸ سرباز آمریکایی کشته و بیش از ۷۵۰ نفر زخمی شدهاند. علاوه بر این فجایع انسانی جبرانناپذیر، پنتاگون باید خسارات وارده به گرههای ارتباطی و پایگاههای نظامی ایالات متحده که در اثر حملات پهپادی و موشکی ایران متحمل شدهاند را تعمیر کند و با مشورت کنگره، تصمیم بگیرد که چه میزان برای جایگزینی مهمات مصرفشده در طول جنگ هزینه کند. همچنین باید در مورد جایگزینی یا صرفا تعمیر تجهیزات اصلی آسیبدیده در طول جنگ از جمله هواپیماهای آمریکایی که در اثر حملات ایران سقوط کرده یا منهدم شدهاند، تصمیمگیری شود. فرسودگی نیروی دریایی آمریکا شاید جدیترین مورد بوده باشد، از جمله تاثیر آن بر ناوشکنها و ناوهای هواپیمابری که برای مدت طولانیتری نسبت به حالت معمول بدون نیاز به تعمیر و نگهداری به بندر اعزام شدهاند.
مجله آمریکایی افزود: طولانیترین هزینههای جنگ علیه ایران، مراقبت از کهنهسربازان خواهد بود. اگرچه این امر به اندازه یک جنگ زمینی ویرانی یا آسیبی به بار نخواهد آورد، اما احتمالا هزینههایی برای کمک به ملوانان برای مقابله با اثرات جسمی و روانی ناشی از استقرار طولانی مدت وجود خواهد داشت.