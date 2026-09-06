کد خبر: 1378006
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

نشریه آمریکایی: هزینه‌های جنگ علیه ایران تا دهه‌ها برای ما ادامه خواهد داشت

2 مجله آمریکایی ضمن تاکید بر اینکه جنگ علیه ایران، سرتاسر ایالات متحده را به لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه ساخته، گزارش داد که هزینه‌های این جنگ تا دهه‌ها برای آمریکا ادامه خواهد داشت.

جوان آنلاین: مجله فوربس روز یکشنبه در گزارشی نوشت: هزینه‌های جنگ‌ها به ندرت به‌طور کامل محاسبه می‌شوند و جنگ فعلی علیه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی اگر این جنگ فردا پایان یابد، هزینه‌های پس از جنگ متعددی برای آمریکا وجود خواهد داشت؛ آمریکایی که با جنگی که هیچ توضیحی درباره آن به کنگره ارائه نکرده، مشکلات اقتصادی داخلی برای خودش رقم زده است.

به گزارش ایسنا، این رسانه قدیمی آمریکایی که در سال ۱۹۱۷ تاسیس شد، گزارش داد: هزینه‌های جنگ فعلی علیه ایران که بیشترین نگرانی را در داخل ایالات متحده ایجاد کرده، موجب افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در این کشور شده است. افزایش قیمت بنزین به جیب آمریکایی‌های معمولی و متعاقبا به میزان محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آسیب رسانده است. با گذشت زمان، افزایش قیمت گازوئیل که به بالاترین حد خود رسیده، ممکن است آسیب بیشتری وارد کند، زیرا هزینه‌های تجارت را برای کشاورزان افزایش می‌دهد و منجر به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی می‌شود. حتی اگر توافقی با ایران درباره تنگه هرمز حاصل شود، تاثیرات بلندمدتی همچنان بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت.

فوربس در بخش دیگری از این گزارش به غیر از هزینه‌های اقتصادی، به جنایات جنگی آمریکا نیز پرداخت و نوشت: هزینه‌های جنگ علیه ایران هر چقدر هم که مهم باشند، بسیار عمیق‌تر از دلار و سِنت هستند. هزینه‌های انسانی شدیدی ناشی از جنگ وجود دارد مانند تلفات ناشی از بمب‌گذاری‌ها که شامل حمله مرگبار به یک مدرسه ابتدایی، در کنار سایر حملاتی که منجر به کشته یا زخمی شدن غیرنظامیان شده است.

این نشریه آمریکایی با اشاره به ضرباتی که ارتش ایالات متحده در جنگ علیه ایران متحمل شده، گزارش داد: پرسنل نظامی و دارایی‌های نظامی ایالات متحده نیز به شدت تحت تاثیر جنگ قرار گرفته‌اند. از زمان آغاز درگیری در ۲۸ فوریه، دست‌کم ۱۸ سرباز آمریکایی کشته و بیش از ۷۵۰ نفر زخمی شده‌اند. علاوه بر این فجایع انسانی جبران‌ناپذیر، پنتاگون باید خسارات وارده به گره‌های ارتباطی و پایگاه‌های نظامی ایالات متحده که در اثر حملات پهپادی و موشکی ایران متحمل شده‌اند را تعمیر کند و با مشورت کنگره، تصمیم بگیرد که چه میزان برای جایگزینی مهمات مصرف‌شده در طول جنگ هزینه کند. همچنین باید در مورد جایگزینی یا صرفا تعمیر تجهیزات اصلی آسیب‌دیده در طول جنگ از جمله هواپیما‌های آمریکایی که در اثر حملات ایران سقوط کرده یا منهدم شده‌اند، تصمیم‌گیری شود. فرسودگی نیروی دریایی آمریکا شاید جدی‌ترین مورد بوده باشد، از جمله تاثیر آن بر ناوشکن‌ها و ناو‌های هواپیمابری که برای مدت طولانی‌تری نسبت به حالت معمول بدون نیاز به تعمیر و نگهداری به بندر اعزام شده‌اند.

مجله آمریکایی افزود: طولانی‌ترین هزینه‌های جنگ علیه ایران، مراقبت از کهنه‌سربازان خواهد بود. اگرچه این امر به اندازه یک جنگ زمینی ویرانی یا آسیبی به بار نخواهد آورد، اما احتمالا هزینه‌هایی برای کمک به ملوانان برای مقابله با اثرات جسمی و روانی ناشی از استقرار طولانی مدت وجود خواهد داشت.

برچسب ها: آمریکا ، جنگ ، ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

فرصت‌های ایستادن با شرق

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

یک دقیقه تا مرگ

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

لولو‌های سرخرمن جنگ

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

خون روی زمین نمی‌ماند

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

الزامات پیروزی ملت ایران در این مرحله از جنگ

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار