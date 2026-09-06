لیگ برتر فوتبال؛ تساوی آلومینیوم و استقلال در نیمه نخست

جوان آنلاین: تیم‌های آلومینیوم اراک و استقلال از ساعت ۱۹ در هفته ششم لیگ برتر باشگاه‌های ایران به مصاف یکدیگر رفته‌اند. قضاوت این مسابقه را «پیام حیدری» با کمک‌های «فرهاد فرهادپور» و «مهدی سیفی» بر عهده دارند.

آلومینیوم اراک که با هدایت پیروز قربانی و کسب نتایج قابل قبول در فصل جاری شرایط خوبی دارد، با انگیزه بالا برابر استقلال صف‌آرایی کرده است.

شاگردان قربانی در هفته‌های گذشته نشان داده‌اند، می‌توانند برای هر تیمی در لیگ برتر حریفی جدی و سرسخت باشند.

استقلال نیز پس از تساوی یک بر یک برابر پرسپولیس در دربی بزرگ پایتخت، راهی اراک شده تا برابر آلومینیوم قرار بگیرد و با کسب سه امتیاز، شرایط خود را در جدول بهبود ببخشد.

سهراب بختیاری‌زاده برای این مسابقه سه تغییر در ترکیب اصلی تیمش ایجاد کرده است. روزبه چشمی کاپیتان استقلال در قلب خط دفاعی این تیم به جای عارف آقاسی قرار گرفته، سامان تورانیان جانشین صالح حردانی شده و محمدحسین اسلامی در خط حمله به جای سعید سحرخیزان از ابتدا فرصت حضور در میدان را پیدا کرده است.

دقایق حساس:

دقیقه ۴: ارسال یاسر آسانی از جناح راست بدون برخورد با بازیکنی از زمین خارج شد.

دقیقه ۶: ابوالفضل قنبری پس از حرکتی تماشایی و عبور از روزبه چشمی، از پشت محوطه جریمه شوت زد که توپ از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۲: قنبری پس از نفوذ از سمت راست اقدام به شوتزنی کرد که با اختلاف کمی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۲۶: شروین بزرگ از جناح راست نفوذ کرد و شوت زد که توپ پس از برخورد به رزاقی‌نیا به کرنر رفت.

دقیقه ۳۰: سامان تورانیان از سمت راست شانس خود را امتحان کرد، اما ضربه‌اش با فاصله از بالای دروازه بیرون رفت.

دقیقه ۳۳: محمد خلیفه با دو واکنش متوالی و تماشایی، ابتدا شوت محمدحسین اسلامی و سپس ضربه یاسر آسانی را مهار کرد و مانع از باز شدن دروازه آلومینیوم شد.

در آخرین دقیقه نیمه نخست شروین بزرگ بازیکن تیم آلومینیوم دچار مصدومیت شد و دیگر نتوانست به بازی ادامه دهد تا رضا جبیره وارد میدان شود.

ترکیب آلومینیوم:

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، ابوالفضل قنبری، شروین بزرگ، سیدمهدی مهدوی، سیدمهران موسوی، سعید صادقی، ساسان جعفری‌کیا، عباس کهریزی و امیرحسین امانی‌پور

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان تورانیان، سامان فلاح، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، علیرضا کوشکی و محمدحسین اسلامی