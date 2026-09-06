دبیرکل اتحادیه عرب با تندترین لحن، حملات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در شهر النبطیه در جنوب لبنان را محکوم کرد و درباره پیامد‌های تشدید تنش بر امنیت و ثبات منطقه هشدار داد.

جوان آنلاین: «نبیل فهمی» دبیرکل اتحادیه عرب با اشاره به هدف قرار گرفتن تأسیسات غیرنظامی و درمانی در جریان این حملات، از جمله بیمارستان «غندور» و ساختمانی متعلق به وزارت دارایی لبنان، گفت حمله به این مراکز نقض حاکمیت لبنان و مغایر با قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه است.

به گزارش ایسنا، وی از جامعه جهانی، به ویژه آمریکا به‌عنوان طرف میانجی توافق آتش‌بس حاصل‌شده در ژوئن گذشته، خواست رژیم صهیونیستی را به توقف فوری حملات و پایبندی کامل به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت وادار کند.

به گزارش النشره، دبیرکل اتحادیه عرب همچنین ادامه حملات اسرائیل را «رفتاری تجاوزکارانه» توصیف کرد و هشدار داد که تداوم این اقدامات، تهدیدی جدی علیه امنیت و ثبات منطقه محسوب می‌شود.

فهمی با تأکید بر اینکه هدف قرار دادن غیرنظامیان، مراکز درمانی، روستا‌ها و زیرساخت‌های لبنان تحت هیچ توجیهی قابل قبول نیست، ادامه این حملات را نشانه‌ای از نبود جدیت اسرائیل در روند مذاکرات دانست.

وی افزود تلاش برای تحمیل واقعیتی جدید در جنوب لبنان از طریق زور و خشونت می‌تواند تلاش‌های بین‌المللی برای تثبیت آرامش و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها را با خطر مواجه کند.

قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت که در پی جنگ سال ۲۰۰۶ میان اسرائیل و حزب‌الله صادر شد، چارچوب اصلی بین‌المللی برای برقراری امنیت در جنوب لبنان به شمار می‌رود و بر توقف درگیری‌ها، احترام به حاکمیت لبنان و تقویت حضور ارتش لبنان و نیرو‌های یونیفل در منطقه میان خط آبی و رودخانه لیتانی تأکید دارد.

دبیرکل اتحادیه عرب در پایان بر همبستگی کامل این اتحادیه با دولت لبنان تأکید کرد و از جامعه جهانی خواست با ایفای مسئولیت خود، مانع تشدید بیشتر تنش‌ها و گسترش دامنه درگیری در منطقه شود.