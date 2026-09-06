رایزنی وزیر خارجه عربستان با همتایان ایرانی و پاکستانی درباره تحولات منطقه

جوان آنلاین: فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در تماسهای جداگانه با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان، درباره آخرین تحولات منطقهای و راههای کاهش تنش بحث و تبادل نظر کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، فیصل بن فرحان در گفتوگو با همتای ایرانی خود، تلاشهای انجامشده برای حفظ امنیت و ثبات منطقه را مورد بررسی قرار داد.
وزیر امور خارجه عربستان همچنین در گفتوگو با وزیر امور خارجه پاکستان، درباره تلاشها برای مهار بحران کنونی از طریق گفتوگو و مذاکره و نیز کاهش تنش و حفظ امنیت منطقه رایزنی کرد.
دو طرف سعودی و پاکستانی بر اهمیت پیشبرد راهکارهای مسالمتآمیز برای مهار بحران و جلوگیری از تشدید تنشها تأکید کردند.