جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، «علی فالح الزیدی» نخستوزیر این کشور امروز میزبان «استیون فاگن» کاردار سفارت آمریکا در بغداد بود.
دفتر نخستوزیری عراق اعلام کرد که در این دیدار راهکارهای تقویت روابط دوجانبه و توسعه افقهای همکاری مشترک در زمینههای مختلف به منظور کمک به تقویت اصل شراکت بین دو کشور بررسی شد.
با وجود کارشکنیهای مداوم آمریکا و خیانت این کشور به مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه دفتر نخستوزیری عراق آمده است: الزیدی و فاگن به بررسی تحولات و اوضاع منطقه پرداخته و بر اهمیت اتکا به گفتوگو و ابزارهای دیپلماتیک به منظور کاهش تنش، تقویت ثبات و امنیت منطقه و حفظ منافع ملتها تأکید کردند.
ایران و آمریکا پس از چند دور مذاکره غیرمستقیم، به یک یادداشت تفاهم برای کاهش تنش و پیشبرد مسیر دیپلماسی دست یافتند، اما این تفاهم هیچگاه به مرحله اجرا نرسید. دلیل اصلی شکست این روند، کارشکنیهای واشنگتن، خودداری از اجرای تعهدات و اتخاذ رویکردی متناقض میان مذاکره و فشار بوده است.
آمریکا با تداوم تحریمها، تهدیدهای نظامی و اقدامات تحریکآمیز، به دیپلماسی خیانت کرد و مانع از عملیاتی شدن توافقات شد؛ موضوعی که اعتماد به تعهدات واشنگتن را بیش از پیش تضعیف کرده و روند مذاکرات را با بنبست مواجه ساخته است.
چند روز پیش نیز «حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق تأکید کرد که نخستوزیر این کشور با پیشنهادی برای ادامه حضور بخشی از نیروهای ائتلاف بینالمللی پس از ۳۰ سپتامبر مخالفت کرده است.
العبودی همچنین اظهار داشت که دولت عراق تحولات منطقهای را با دقت دنبال میکند و عراق بخشی از این درگیری نخواهد بود.