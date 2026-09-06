تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و حمله پهپادی به یک خودرو

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المنار، رژیم صهیونیستی شهر النبطیه در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داد.

به گزارش ایرنا، پایگاه العهد نیز گزارش داد که پهپاد دشمن صهیونیستی یک خودرو را در شهر النبطیه هدف قرار داد و علاوه بر آن شهرک برعشیت در جنوب لبنان نیز هدف حمله توپخانه دشمن قرار گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین در ادامه تخریب ساختمان‌ها و خانه‌ها در جنوب لبنان، چند انفجار در وادی السلوقی واقع در جنوب لبنان انجام داد و شهرک المنصوری در جنوب لبنان نیز هدف حمله توپخانه‌ای قرار گرفت.

رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز نیز بیمارستان غندور در شهرک النبطیه الفوقا و یک ساختمان متعلق به وزارت دارایی لبنان را هدف قرار داد.

وزارت بهداشت لبنان تاکید کرد: ویران کردن این بیمارستان نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.

طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان از صبح امروز تاکنون ۴ نفر در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور به شهادت رسیده و ۲۰ نفر دیگر مجروح شدند که ۳ نفر از آن‌ها کودک هستند.

وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد شمار شهدا از دوم مارس (۱۱ اسفندماه) تا به امروز، به ۴ هزار و ۳۶۲ نفر و شمار مجروحان نیز به ۱۲ هزار و ۳۷۸ نفر رسیده است.

لبنان و رژیم اسرائیل پیشتر با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان این رژیم و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.