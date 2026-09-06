کرملین: برخی مفاد تفاهمات آلاسکا همچنان روی میز است

سخنگوی کرملین گفت برخی از تفاهمات حاصل‌شده میان پوتین و ترامپ در نشست آلاسکا همچنان در دستور کار روسیه و آمریکا باقی خواهد ماند.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت برخی از تفاهمات حاصل‌شده میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در نشست آلاسکا همچنان در دستور کار روسیه و آمریکا باقی خواهد ماند.

به گزارش مهر، پسکوف همچنین دیدار پوتین با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر را نشانه وجود و تقویت فضای اعتماد در کانال ارتباطی میان مسکو و واشنگتن دانست.

ویتکاف و کوشنر روز شنبه با پوتین در مسکو دیدار کردند. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه گفت مذاکرات ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه طول کشید و درباره جنگ اوکراین و پروژه‌های بزرگ احتمالی میان روسیه و آمریکا بود.

اوشاکوف این مذاکرات را مهم، سازنده و بسیار صریح توصیف کرد.

نمایندگان آمریکا روز یکشنبه پس از مسکو راهی کی‌یف شدند و با ولودیمیر زلنسکی دیدار کردند. مذاکرات صلح روسیه و اوکراین که با میانجیگری آمریکا در اوایل سال جاری در سه دور برگزار شده بود، از آن زمان متوقف مانده است.